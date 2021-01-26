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26.01.2021 04:31
Рубрика: Общество

В Приморье из-за снегопада отменили часть авиа- и автобусных рейсов

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье из-за снегопада отменили более 30 краевых автобусных рейсов. Кроме того, отменили или перенесли некоторые авиарейсы.

По данным, опубликованным на сайте Владивостокского автовокзала, 26 января отменен 31 автобусный рейс в Славянку, Находку, Зарубино, Уссурийск и по другим направлениям. Онлайн-табло аэропорта Владивостока показывает, что отменены внутрикраевые рейсы из Преображения, Кавалерово, и в Преображение, Терней, Пластун.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Сейчас во Владивостоке идет снег, поднялся ветер. Как пояснили в Примгидромете, в ночь на вторник к Приморью подошел атмосферный фронт циклона, который идет из Китая в сторону Хабаровского края. Местами начался снег. В течение дня, по мере смещения фронта, осадки охватят почти всю территорию Приморья. Ожидается снег, на юге снег с дождем. Усилится ветер. В ночь на 27 января, в центральных и восточных районах сохранится снег, местами сильный. Затем в крае похолодает на 6-10 градусов.

По информации мэрии Владивостока, с четырех часов утра городские улицы обрабатывали жидким химреагентом. Израсходовано 154 тонны смеси. Сейчас техника готова к повторным обработкам улиц противогололедным средством.

"Снегоуборочная техника - автогрейдеры, машины с отвалами, трактора-щетки - находится на основных точках базирования и готова приступить к уборке снега", - отмечают в администрации краевого центра.

Горожан просят по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях, а пешеходов - быть максимально осторожными.

Между тем, по прогнозам синоптиков, следующую порцию снега можно ждать уже в четверг. Есть вероятность, что к Владивостоку из Желтого моря подойдет циклон, который принесет сильный снегопад и ураганный ветер.

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