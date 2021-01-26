В Приморском океанариуме у пингвинов Гумбольдта появились птенцы

Новости

Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19 04:28
Академик оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19 04:02
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах 03:30
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
Минфин США возглавит Джанет Йеллен 02:43
Пользователи Twitter станут "орнитологами" в рамках борьбы с фейками 02:38
После взрывов на золотом прииске в Китае нашли тела девяти рабочих 02:18
Умер спортивный комментатор Эрнест Серебренников 02:12
Во Франции резко выросло число госпитализаций с COVID-19 02:05
Генсек ООН: Мы столкнулись с худшим экономическим кризисом за столетие 01:52
В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заболеть COVID-19 от вакцин 01:36
Байден предсказал Америке больше смертей из-за коронавируса 01:25
В ВОЗ назвали будущее коронавируса 01:00
В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 25.01.2021
Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии 25.01.2021
В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса 25.01.2021
Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы 25.01.2021
В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 25.01.2021
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 25.01.2021
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 25.01.2021
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 25.01.2021
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 25.01.2021
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 25.01.2021
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 25.01.2021
Путин поручил поддержать писателей 25.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 04:18
Рубрика: Общество

В Приморском океанариуме у пингвинов Гумбольдта появились птенцы

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс- служба Приморского океанариума. Фото: Пресс- служба Приморского океанариума.
Фото: Пресс- служба Приморского океанариума.

В Приморском океанариуме большое пополнение ― у шести пар пингвинов Гумбольдта появились птенцы, сообщается на сайте учреждения.

Обычно у пингвинов оплодотворенным бывает одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов ― это редкость. В высиживании яиц и воспитании потомства участвуют и мама, и папа. Пингвины, к слову, моногамны. Пара не меняет партнеров всю жизнь.

- Мы наблюдали у одной пары, как самка три дня сидела в гнезде, в другой паре ― Рыжей и Тритона― самец наоборот загонял самку на яйцо, строго следя за родительским равноправием. - ― пояснила орнитолог Ксения Любимкина.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Приморском океанариуме пингвины из Чехии оценили корюшку и мойву

Пока пингвинята покрыты серым пухом, который сохранится до первой линьки, после чего появятся перья.

― Дети станут больше походить на родителей, правда, у них все еще не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди, ― говорит Ксения Любимкина.

Птенцы, родившись весом 70-80 граммов, за первый месяц достигают веса до двух килограммов.

Сейчас родители выбирают себе гнезда, в который будут растить и только что появившихся, и последующих птенцов.

По словам специалистов, в этот период пингвины яростно защищают свои гнезда от чужаков, порой относя к ним и орнитологов.

Самостоятельной жизнью пингвинята будут жить спустя три - четыре месяца после появления на свет. К этому времени они научатся плавать и будут частью большой стаи.

Справка "РГ"

Название - пингвин Гумбольдта птица получила в честь известного немецкого географа и путешественника Александра Гумбольдта начала 19 века. Мировая популяция насчитывает 12 000 пар, из которых 8 000 гнездится в Чили, а 4 000 - в Перу. Вид достаточно уязвимый: так, мощная фаза Эль Ниньо в 1982-1983 гг. препятствовала поднятию холодных вод из глубин океана, богатых кислородом, что привело к гибели рыбы и потере 65 процентов популяции пингвина Гумбольдта.

Пингвины Гумбольдта живут в Приморском океанариуме с 2018 года.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Эксперты РФ и США начали работу над продлением ДСНВ
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России