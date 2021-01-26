В Приморском океанариуме у пингвинов Гумбольдта появились птенцы

В Приморском океанариуме большое пополнение ― у шести пар пингвинов Гумбольдта появились птенцы, сообщается на сайте учреждения.

Обычно у пингвинов оплодотворенным бывает одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов ― это редкость. В высиживании яиц и воспитании потомства участвуют и мама, и папа. Пингвины, к слову, моногамны. Пара не меняет партнеров всю жизнь.

- Мы наблюдали у одной пары, как самка три дня сидела в гнезде, в другой паре ― Рыжей и Тритона― самец наоборот загонял самку на яйцо, строго следя за родительским равноправием. - ― пояснила орнитолог Ксения Любимкина.

Пока пингвинята покрыты серым пухом, который сохранится до первой линьки, после чего появятся перья.

― Дети станут больше походить на родителей, правда, у них все еще не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди, ― говорит Ксения Любимкина.

Птенцы, родившись весом 70-80 граммов, за первый месяц достигают веса до двух килограммов.

Сейчас родители выбирают себе гнезда, в который будут растить и только что появившихся, и последующих птенцов.

По словам специалистов, в этот период пингвины яростно защищают свои гнезда от чужаков, порой относя к ним и орнитологов.

Самостоятельной жизнью пингвинята будут жить спустя три - четыре месяца после появления на свет. К этому времени они научатся плавать и будут частью большой стаи.

Справка "РГ"

Название - пингвин Гумбольдта птица получила в честь известного немецкого географа и путешественника Александра Гумбольдта начала 19 века. Мировая популяция насчитывает 12 000 пар, из которых 8 000 гнездится в Чили, а 4 000 - в Перу. Вид достаточно уязвимый: так, мощная фаза Эль Ниньо в 1982-1983 гг. препятствовала поднятию холодных вод из глубин океана, богатых кислородом, что привело к гибели рыбы и потере 65 процентов популяции пингвина Гумбольдта.

Пингвины Гумбольдта живут в Приморском океанариуме с 2018 года.