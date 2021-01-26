Во Владивостоке начали строить первую в ДФО механизированную парковку

Во Владивостоке в районе железнодорожного вокзала началось строительство многоуровневой механизированной парковки, рассчитанной на 96 мест, сообщает администрация Владивостока.

Работы ведутся по заказу Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, объект строится "под ключ". По словам технического директора компании-подрядчика Мурата Грунина, чтобы поставить машину на парковку, водителю нужно будет заехать в парковочный бокс и выйти из машины. Далее автомобиль заберет робот, он поставит машину в свободную ячейку. Все действия будет выполнять автоматика, а управление идти с мониторов. И парковка, и выдача авто в среднем будет занимать до тех минут. В перспективе будет разработано мобильное приложение, где водитель заранее сможет посмотреть наличие свободных мест.

Парковка спроектирована с учетом небольшой площади земельного участка и довольно стесненных условий центра города.

"Проектировщики сделали все возможное, чтобы разместить максимальное количество машиномест. Высота парковки - девять уровней", - добавил Грунин.

Работы на стройплощадке уже начались, сдать объект планируется в сентябре 2021 года. Его стоимость - 424 миллиона рублей, основная часть средств выделена из федерального бюджета.

Как отмечают в мэрии, такие парковки есть в Москве и Санкт-Петербурге.