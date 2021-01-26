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26.01.2021 06:41
Рубрика: Экономика

Во Владивостоке начали строить первую в ДФО механизированную парковку

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке в районе железнодорожного вокзала началось строительство многоуровневой механизированной парковки, рассчитанной на 96 мест, сообщает администрация Владивостока.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Работы ведутся по заказу Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, объект строится "под ключ". По словам технического директора компании-подрядчика Мурата Грунина, чтобы поставить машину на парковку, водителю нужно будет заехать в парковочный бокс и выйти из машины. Далее автомобиль заберет робот, он поставит машину в свободную ячейку. Все действия будет выполнять автоматика, а управление идти с мониторов. И парковка, и выдача авто в среднем будет занимать до тех минут. В перспективе будет разработано мобильное приложение, где водитель заранее сможет посмотреть наличие свободных мест.

Парковка спроектирована с учетом небольшой площади земельного участка и довольно стесненных условий центра города.

"Проектировщики сделали все возможное, чтобы разместить максимальное количество машиномест. Высота парковки - девять уровней", - добавил Грунин.

Работы на стройплощадке уже начались, сдать объект планируется в сентябре 2021 года. Его стоимость - 424 миллиона рублей, основная часть средств выделена из федерального бюджета.

Как отмечают в мэрии, такие парковки есть в Москве и Санкт-Петербурге.

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