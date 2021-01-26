После триумфального завершения ралли "Дакар-2021", где экипажи спортивной команды "КамАЗ-мастер" заняли все три первых места в категории грузовиков, значительно вырос спрос на сувенирную продукцию, продаваемую на онлайн-маркетплейсе. Примечательно, что само представительство автомобильной компании появилось на западной площадке в конце прошлого года, а выручка от сувенирки за неполный первый месяц текущего года уже составила 100 тысяч рублей.

- Посылки с фирменными футболками, кепками и коллекционными моделями спортивных грузовиков, выполненными в масштабе 1:43 уже едут в Германию, США, Бельгию, Италию, Испанию, Австралию и Францию, - говорит заместитель директора по маркетингу команды "КамАЗ-мастер" Эрик Хайруллин. - Также поступили заказы из Великобритании, но сейчас доставка в эту страну товаров ограничена из-за введенного в стране режима изоляции из-за распространения нового штамма коронавируса.

Кризисная ситуация в экономике, связанная с пандемией, стимулировала рост интернет-торговли. Количество республиканских поставщиков на онлайн-платформах увеличилось до пяти тысяч, а суммарный оборот продаж составил 4,2 миллиарда рублей. Президент РТ Рустам Минниханов поручил максимально упростить процедурные вопросы при выходе татарстанских предпринимателей на маркетплейсы. 3 декабря прошлого года по его распоряжению создана рабочая группа для разработки концепции содействия продвижению татарстанской продукции по каналам электронной торговли. Планируется провести мероприятия организационного и финансового характера для ее реализации в рамках государственных программ республики. Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев отметил, что доля татарстанских поставщиков, работающих на маркетплейсах, растет медленнее, чем хотелось бы, несмотря на созданную благоприятную инфраструктуру.

- Пока на Wildberries доля татарстанских компаний составляет всего 0,91 процента, а на Ozon - менее двух, - отметил он. - При этом экспертные оценки говорят о том, что более 12 тысяч татарстанских компаний имеют высокий потенциал в торговле через электронные площадки. Если они сделают это первыми в течение текущего года, то смогут занять свободные ниши. Потом выйти на рынок к потребителям будет гораздо труднее.

По мнению Абдулганиева, времени на раскачку просто нет. Нужен быстрый результат: за полгода-год вывести значительное количество местных предпринимателей на маркетплейсы, научить их работать. Естественно, тут не обойтись без опыта Китая. Если в России сейчас всего 45 тысяч работающих интернет-магазинов, то только в одной китайской провинции Шаньдун их уже более полумиллиона. И это благодаря принятой три года назад в Поднебесной стратегии развития интернет-торговли.

Китайская стратегия базируется на четырех постулатах: каждый субъект МСП обязан создать цифровые профили выпускаемых товаров, иметь простой и удобный доступ к получению кредитов через интернет, представить свою продукцию хотя бы на одном маркетплейсе. А провинциальные власти должны активно помогать в реализации трех вышеуказанных критериев. По словам Абдулганиева, благодаря регулярному контролю выполнения программы между руководителями всех китайских провинций началось настоящее соревнование по достижению наилучших результатов.

- В итоге сегодня в Китае почти все МСП имеют собственную витрину в интернете и обладают опытом интернет-продаж на различных маркетплейсах, - говорит омбудсмен. - Подобный опыт можно использовать и для отечественного рынка, что подтолкнет российский малый бизнес реализовывать свою продукцию без посредников в интернете. И приобретенные в этом навыки той же команды "КамАЗ-мастер" будут востребованы при разработке концепции продвижения татарстанской продукции.

Отчасти внимание властей Татарстана к интернет-торговле понятно. В республике ведется работа по привлечению крупных компаний сектора e-commerce. В прошедшем году состоялось открытие крупных логистических центров Ozon и Wildberries, что позволило республиканским производителям значительно снизить издержки на транспортные расходы, аренду складских помещений и в целом оптимизировать бизнес-процессы.

Кроме этого, в этом году татарстанская компания KazanExpress также анонсировала строительство логистического комплекса на территории Свияжского межрегионального мультимодального центра общей площадью10 тысяч квадратных метров, и это только первая очередь. Вдобавок помимо обучающих курсов для предпринимателей министерством экономики РТ предусмотрено предоставление услуг по бесплатному продвижению и сертификации продукции, сделанной в Татарстане.