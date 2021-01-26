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26.01.2021 11:26

Само не рассосется

Нижегородская область теряет туристов
Текст: Константин Барановский
Российская газета - Экономика Поволжья № 14(8365)
Руководство Нижегородской области и Нижнего Новгорода называют туризм одной из приоритетных отраслей местной экономики. Особую роль поток гостей играет в ситуации, когда возможность поездок за границу сильно ограничена. Но пока получается не очень.

Деньги на ветер

Есть особая отрасль знаний - маркетинг территорий. Судя по всему, эта наука остается тайной за семью печатями для тех, кто занимается продвижением региона.

Так, управление делами правительства Нижегородской области выделило 1,7 миллиона рублей на приезд в Нижний Новгород Карины Нигай и Андрея Глазунова - тиктокеров (блогеры соцсети TikTok. - Прим. ред.) - в надежде, что они своими постами поднимут туристическую привлекательность региона.

Фото: Мустафа Далпальта/РИА Новости
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Трэвел-консультант Ирина Картушина считает, что 1,7 миллиона рублей - это средняя цена по рынку блогеров, но в данном случае деньги на такую рекламу были потрачены зря. Хотя бы потому, что основными потребителями этих инфлюэнсеров (пользователь соцсети, потенциально способный повлиять на мнения и поведение целевой аудитории. - Прим. ред.) являются подростки 10-13 лет. И есть большие сомнения, что люди, которым деньги на карманные расходы выдают родители, приедут в Нижний Новгород самостоятельно.

Да и результат работы блогеров получился специфическим. Записи в их "сторис" были доступны для просмотра лишь сутки, после чего - исчезали! И продвигаемый тиктокерами аккаунт visitnizhny, прямо скажем, не сильно прирос подписчиками.

Без малого два миллиона рублей потрачены без особого эффекта, притом что за те же деньги можно было провести, например, фестиваль блогеров-путешественников, чья аудитория наиболее релевантна теме.

Николай Терещенко, автор книги "RE:Маркетинг. Возможна ли практика в стиле funk?", написал в фейсбуке:

"Я предлагал правительству Нижегородской области нормальный маркетинговый подход к туризму, классический: исследование, коммуникационная стратегия, выбор тем для разных каналов коммуникации, реализация проектов и вновь исследование полученных результатов. Цель - увеличить турпоток в два раза в течение трех лет... Но это никому не нужно! Отдадим лучше деньги двум блогерам... Полная профанация!"

Ирина Картушина также полагает: прежде чем вкладывать деньги в продвижение, продукт под названием "туристическая привлекательность Нижнего Новгорода" нужно упаковать - поставить цели, разработать концепцию, определить каналы и формы продвижения.

С гор на лыжах

И на фоне закрытых границ и роста популярности путешествий по России получить свой кусок пирога могли бы, например, нижегородские горнолыжные трассы. Это и "Слуда" в парке "Швейцария", и "Хабарское" с 10 тысячами метров качественных трасс, и горнолыжный комплекс "Новинки" в Богородском районе, и "Терраски". Во всех точках есть не только аренда оборудования, инструкторы, оборудованные трассы, подъемники, но и места для проживания. Но - не получили.

Фото: © DZT / Karl Hoffmann
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А вот сибирские горнолыжные курорты переполнены, хотя и подняли цены. Скажем, "Шерегеш" в Кузбассе пользуется такой популярностью, что из Москвы еще в ноябре организовали дополнительные авиарейсы: туда и обратно трижды в неделю. Стоимость билета в один конец - от четырех тысяч рублей. И далеко не все желающие смогли насладиться катанием на горных лыжах в Сибири в новогодние праздники - не было мест в гостиницах. А про нижегородские возможности такого отдыха люди просто не знали.

Кстати, Шерегеш в качестве места для зимнего отдыха россиян продвигал Ростуризм. Возможно, не дело государства добывать прибыль для частного бизнеса. Однако туристы оставляют деньги в локальной экономике и косвенно способствуют росту бюджетных доходов (как минимум налоги на прибыль и НДФЛ идут в муниципальные и региональный бюджеты).

К сожалению, не существует никакой внятной стратегии привлечения туристов в регион даже в связи с 800-летием Нижнего Новгорода, которое отмечается в наступившем году. Во всяком случае, она не представлена обществу.

Кому и что продавать?

Нижегородский хостельер Юрий Кузьмичев уверен, что стоит сконцентрироваться на привлечении и обслуживании московских гостей.

- Из Москвы до Нижнего пять часов на машине, четыре часа на поезде и сорок минут на самолете. Это платежеспособные туристы. Потенциал - 15 миллионов туристов, но нет стратегии, как их привлекать, а вот конкуренция на рынке внутреннего туризма жесткая, - констатирует он.

Специалист по связям с общественностью и организатор локальных путешествий Анна Вингурт полагает, что самое важное для привлечения туристов - это создание комфортных условий проживания в регионе, прежде всего для самих жителей. Если они будут довольны уровнем и качеством жизни, то сами расскажут о привлекательности и красотах города не только родным и знакомым, но и через соцсети.

Также она считает, что городу просто необходима событийная повестка, чтобы обычным туристам и блогерам было интересно сюда самим приезжать, без финансового стимулирования.

Впрочем, отдавать сложное дело привлечения туристов на откуп самим горожанам и "залетным" блогерам как минимум малоэффективно. Все-таки нужна стратегия, продуманная и просчитанная. С понятными целями, задачами и инструментарием для их достижения.

Если в силу каких-то обстоятельств региональные и муниципальные власти не доверяют нижегородским специалистам, можно прибегнуть к помощи сторонних структур. В любом случае стоит изучить опыт других регионов, от Углича и Мышкина, где были созданы туробъекты буквально из ничего, до "Золотого кольца" и иных достопримечательностей.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО ПФО Нижегородская область

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