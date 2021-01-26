Полиция Удмуртии устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

Новости

Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться 13:55
Медведев: Жители осажденного Севастополя должны получить ветеранские выплаты 13:54
Попова: Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к "британскому" штамму 13:53
Disney ограничил доступ к классике из-за ее "неполиткорректности" 13:53
В Москве задержаны двое мужчин, применивших насилие в отношении правоохранителей 13:49
Зюганов призвал создать комиссию для расследования организации незаконных акций 13:48
Малышева: Передача COVID от матери к плоду и с грудным молоком исключена 13:47
В США потребовали удалить Telegram из Google Play 13:45
На Кубани начальницу отдела полиции будут судить за взятку 13:43
Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1" 13:42
В московских СИЗО возобновили краткосрочные свидания и прием передач 13:42
В Петербурге ослепили лазером пилота садящегося самолета 13:41
Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха 13:36
Матвиенко призвала дать женщинам равные шансы с мужчинами на проход в ГД 13:35
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме 13:25
Количество пациентов с COVID-19 под наблюдением сократилось на 11% 13:23
Путин направил соболезнования семье Приходько 13:17
Омичи вернули в полицию выданные по ошибке деньги 13:17
На этой неделе в регионы направят почти 2 млн доз вакцины от COVID-19 13:15
Классику отечественного кино планируют начать изучать в школах 13:13
В Мордовии возбудили дело по сети подпольных казино в трех регионах РФ 13:09
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина 13:07
Лавров объяснил актуальность возвращения к ядерной сделке с Ираном 13:03
Стало известно, под каким названием лыжники из России выступят на ЧМ 13:02
Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 13:17
Рубрика: Происшествия

Полиция Удмуртии устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

Текст: Яна Шамаева

Полиция Сарапула в Удмуртии устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Фото: скриншот с twitter.com
Видео: преступник заехал заправиться, уходя от полицейской погони

Накануне ночью им поступило сообщение: по улице Азина едет автомобиль Niva Chevrolet, водитель которого возможно пьян. Информацию передали ближайшему автопатрулю ДПС.

Инспекторы обнаружили нарушителя в районе улицы Ленина. Он ехал с высокой скоростью и периодически выезжал на встречную полосу. Требования инспектора остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Патруль устроил за ним погоню, во время которой водитель вновь проигнорировал требование полиции остановиться.

Тогда сотрудники ДПС решили применить табельное оружие и пробили заднее левое и переднее левое колеса машины. За рулем оказался 29-летний житель Сарапула. Медосвидетельствование подтвердило, что он был пьян.

В отношении молодого человека составили протоколы об административных правонарушениях.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия РГ-Видео

Главное сегодня

Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
На выплаты медработникам дополнительно выделили более 9 млрд рублей
Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться
Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными