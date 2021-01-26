Полиция Удмуртии устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

Полиция Сарапула в Удмуртии устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Накануне ночью им поступило сообщение: по улице Азина едет автомобиль Niva Chevrolet, водитель которого возможно пьян. Информацию передали ближайшему автопатрулю ДПС.

Инспекторы обнаружили нарушителя в районе улицы Ленина. Он ехал с высокой скоростью и периодически выезжал на встречную полосу. Требования инспектора остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Патруль устроил за ним погоню, во время которой водитель вновь проигнорировал требование полиции остановиться.

Тогда сотрудники ДПС решили применить табельное оружие и пробили заднее левое и переднее левое колеса машины. За рулем оказался 29-летний житель Сарапула. Медосвидетельствование подтвердило, что он был пьян.

В отношении молодого человека составили протоколы об административных правонарушениях.