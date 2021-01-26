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26.01.2021 12:10

Командная работа

Студентам УГАТУ подарили новую лаунж-зону и обновленный спорткомплекс
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Сразу несколько подарков получили в свой праздник - Татьянин день студенты Уфимского государственного авиационного технического университета. Во-первых, 25 января в шестом корпусе открылась бренд-зона компании "Уфанет", которая представляет собой территорию для творчества и отдыха. Во-вторых, в университете после ремонта презентовали обновленный спорткомплекс, и в третьих, ребята смогли встретить друг с другом и весело провести время на организованном на открытом воздухе празднике.
Фото: Пресс-служба УГАТУ Фото: Пресс-служба УГАТУ
Фото: Пресс-служба УГАТУ

- Мы соскучились по студентам и с нетерпением ждем, когда вузы республики выйдут из дистанционного режима работы. А пока мы решили отпраздновать День российского студенчества с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований, - отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков.

По его словам, отличным подарком для ребят стала современная и стильная комфортная бренд-зона компании "Уфанет", где студенты смогут пообщаться, обменяться идеями и поработать вместе, а также отдохнуть. Например, в оригинальных, подвесных креслах. Но главное, в лаунж-зоне есть все, что нужно современной молодежи: беспроводная система зарядки телефонов и обычные розетки, телевизоры с современной приставкой от "Уфанет" и Wi-Fi. В будущем руководство вуза планирует здесь разместить также кофемашины и вендинговые автоматы с едой, чтобы ребята могли перекусить между лекциями.

- Сегодня молодежь более информированная, раскованная и имеет большие возможности, что с одной стороны хорошо, а с другой - возникает проблема, что они уедут из нашей страны. И наша задача сделать так, чтобы ребятам было интересно здесь и сейчас. Поэтому когда ректор УГАТУ обратился к нам с идеей организовать бренд-зону "Уфанет", мы согласились и решили создать в ней атмосферу творчества, ведь студенты - наши потенциальные сотрудники, партнеры и клиенты, - сказал генеральный директор "Уфанет" Искандар Бахтияров.

Фото: Айгуль Камаева/ РГ

Мнение студентов о новой лайнж-зоне было выражено одним коротким, но емким словом: "Круто!". Они с удовольствием опробовали все новшества, а затем поучаствовали в интеллектуальной квиз-игре.

Далее студенты вышли на университетскую площадь, где соревновались уже в перетягивании огромной "сосиски", борьбе подушками с закрытыми глазами и участвовали в нестандартной эстафете, где пришлось бегать по три человека в одной паре "обуви" и в одних "штанах". Побеждали самые дружные.

В то же время в другом корпусе студентов ждал еще один сюрприз - их встретил обновленный спорткомплекс. Как отметил заведующий кафедрой физического воспитания УГАТУ Геннадий Мокеев, масштабный ремонт состоялся по инициативе ректора Сергея Новикова, который сам когда-то серьезно занимался плаванием и уверен, что спорт - это залог здоровья.

- Мы решили не терять время, и, пока студенты учатся удаленно, заняться ремонтом и модернизацией на кафедре физвоспитания. При спортивном клубе УГАТУ работает 31 секция по 28 видам спорта. Но для достижения высоких результатов, должны быть соответствующие достойные условия, поэтому мы обновили не только основные залы (для бокса, единоборств, волейбола и другие), но и душевые, и технические помещения, - подчеркнул ректор Сергей Новиков.

Кстати, в планах вуза еще один амбициозный проект - строительство бассейна. Сейчас идет подготовка необходимой документации.

- Это так здорово, что у нас отремонтировали спорткомплекс! Неожиданно и очень приятно! Ведь мы почти год здесь не были, занимаемся все время на дистанционке. Надеюсь, скоро все будет, как раньше, - поделилась радостью обладательница коричневого пояса каратэ, студентка четвертого курса института экономики и управления УГАТУ Камилла Аюпова.

- Замечательный день! Насыщенный и интересный! Конечно, столько времени не виделись, а тут настоящий праздник: и квиз, и состязания, и квест по вузу, и на каток еще пригласили! Мы с ребятами довольны! - поддержал ее магистрант второго года обучения УГАТУ Степан Городков.

Справка «РГ»

"Уфанет" - ведущий в регионе телекоммуникационный оператор связи. Компания предоставляет услуги телефонии, кабельного телевидения, видеонаблюдения и Интернета по технологии FTTB (оптоволокно до здания) и FTTH (оптоволокно в частный дом), а также "Умный дом", "Умный домофон" и "Телеметрия". Является крупным поставщиком услуг для корпоративного сектора.

Кстати

Ранее в УГАТУ открыла свою бренд-зону Объединенная двигателестроительная корпорация. Также известная во всем мире компания - лидер в управлении облачными данными Veeam Software предоставила средства на развитие университета и открытие современной коворкинг-зоны с IT-лабораторией.

По словам ректора УГАТУ Сергея Новикова, столь тесное взаимодействие вуза с крупными российскими и мировыми компаниями основывается, прежде всего, на простых человеческих отношениях.

- Руководители многих крупных предприятий - выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета. Они вошли в попечительский совет УГАТУ, чтобы вместе с нами участвовать в подготовке лучших специалистов. Это неравнодушные люди, которые хотят помочь подрастающему поколению получить качественное образование в достойных условиях. Они заинтересованы в том, чтобы к ним на работу пришли высококвалифицированные кадры.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа УГАТУ. Образование будущего

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