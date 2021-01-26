В Казани школьников накормили упавшими на пол пельменями

В казанской школе № 130 детей в столовой накормили пельменями с пола. Об инциденте сообщила в соцсетях мать одного из учеников.

Женщина рассказала, что в рамках акции "Родительский контроль" сама находилась в столовой, и все произошло на ее глазах. Повар уронила пельмени на пол, а затем подняла их и положила в кастрюлю. В результате это блюдо попало на стол к школьникам.

Как сообщили "РГ" в Управлении образования Казани, по этому факту было проведено служебное расследование, повара отстранили от работы. Здесь также выразили уверенность, что дежурство родителей в школьных столовых, введенное с 11 января, поможет и дальше устранять недостатки в системе питания.

В свою очередь, старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о том, что надзорный орган начал проверку по этому факту.