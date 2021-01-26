Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что организаторы этих игр использовали игорное оборудование, сеть интернет и систему экспресс-майнинга, состоявшую из терминалов с доступом к облачному майнингу одной из криптовалют.
Как это всегда бывает в подобных криминальных структурах, сообщество имело четкую иерархию, роли каждого участника были распределены. Для конспирации применялись IP-телефония и мессенджеры, специальные системы допуска к незаконным азартным играм. По предварительным подсчетам, доход от подпольных игр может превышать 100 миллионов рублей.
Сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели более 30 обысков в офисных, складских и жилых помещениях участников группы на территории Москвы, Московской и Пензенской областей и Республики Мордовия. В Мордовии находился только "центр управления" сообществом.
Полицейские задержали 11 предполагаемых организаторов и активных участников сообщества. Шестерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - в виде запрета определенных действий. Еще четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.