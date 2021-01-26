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26.01.2021 20:42
Рубрика: Происшествия

Плохая игра

Подпольные казино заработали свыше 100 миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Сеть подпольных игровых клубов выявили и закрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Мордовия. А Следственное управление СК России по Республике Мордовия возбудило уголовные дела по незаконной организации азартных игр.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что организаторы этих игр использовали игорное оборудование, сеть интернет и систему экспресс-майнинга, состоявшую из терминалов с доступом к облачному майнингу одной из криптовалют.

ФСБ ликвидировало два подпольных цеха по переработке краба

Как это всегда бывает в подобных криминальных структурах, сообщество имело четкую иерархию, роли каждого участника были распределены. Для конспирации применялись IP-телефония и мессенджеры, специальные системы допуска к незаконным азартным играм. По предварительным подсчетам, доход от подпольных игр может превышать 100 миллионов рублей.

Сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели более 30 обысков в офисных, складских и жилых помещениях участников группы на территории Москвы, Московской и Пензенской областей и Республики Мордовия. В Мордовии находился только "центр управления" сообществом.

Полицейские задержали 11 предполагаемых организаторов и активных участников сообщества. Шестерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - в виде запрета определенных действий. Еще четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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