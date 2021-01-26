Многие пензенцы не смогли попасть домой из-за смены домофона в подъезде. Обслуживающая организация в одностороннем порядке производит замену оборудования и требует дополнительную плату с жильцов, при этом размер суммы достигает платы за годовое техобслуживание домофона. Удобная услуга дорожает на глазах и превращается в непозволительную роскошь.

"У нас заменили магнитный чип на двери и заставляют покупать новые ключи только у них в офисе по 150 рублей за штуку. Годовое обслуживание домофона обходится в 850 рублей. Но теперь примерно столько же придется отдать за ключи для семьи из пяти человек. Мы ничего менять не просили, домофон был исправный", - пишут жильцы многоэтажки по проспекту Строителей в Пензе.

Уйти от навязываемой услуги у пострадавших пока не получилось. Согласно действующему договору, в собственности жильцов осталась только дверь, а все оборудование - кабели и магниты, принадлежит обслуживающей организации, хотя в понимании обывателя домофон имеет все признаки общедомового имущества.

- К сожалению, в этой ситуации мы не можем повлиять на обслуживающую организацию, так как отношения между ней и жильцами являются гражданско-правовыми и попадают под действие закона о защите потребителей. Они не контролируются органами жилищного надзора. Плата за домофон не входит в плату за жилое помещение и коммунальные услуги, определенные в соответствии со статьей 154 ЖК РФ. Подобные споры могут рассматриваться только в суде, - говорит заместитель начальника Госжилинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Однако позиция судов в разных ситуациях отличается принципиально. Все зависит от того, кем был установлен домофон.

- В новостройках домофон сдается вместе с домом и является общедомовым имуществом. Тариф за него, как правило, входит в плату за содержание жилья. И обслуживающая организация не имеет права проводить какие-либо действия с домофоном без общего собрания жильцов, - говорит представитель прокуратуры региона Евгения Лавриненко. - В старых многоэтажках домофоны устанавливались преимущественно по инициативе жильцов, и тут все зависит от условий договора...

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, в действиях обслуживающей организации явно просматриваются признаки правонарушения. Потребителям предстоит направить письменную претензию в ее адрес и потребовать вернуть старый домофон либо снизить плату за обслуживание нового. Если претензию не удовлетворят, придется обращаться в суд.