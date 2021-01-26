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26.01.2021 20:55
Рубрика: Экономика

Ключи раздора

В Пензе жильцы не могут попасть в квартиры из-за смены домофонов
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Многие пензенцы не смогли попасть домой из-за смены домофона в подъезде. Обслуживающая организация в одностороннем порядке производит замену оборудования и требует дополнительную плату с жильцов, при этом размер суммы достигает платы за годовое техобслуживание домофона. Удобная услуга дорожает на глазах и превращается в непозволительную роскошь.
Магнитный ключ стоит 150 рублей за штуку, а годовое обслуживание домофона обходится в 850 рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ Магнитный ключ стоит 150 рублей за штуку, а годовое обслуживание домофона обходится в 850 рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ
Магнитный ключ стоит 150 рублей за штуку, а годовое обслуживание домофона обходится в 850 рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ

"У нас заменили магнитный чип на двери и заставляют покупать новые ключи только у них в офисе по 150 рублей за штуку. Годовое обслуживание домофона обходится в 850 рублей. Но теперь примерно столько же придется отдать за ключи для семьи из пяти человек. Мы ничего менять не просили, домофон был исправный", - пишут жильцы многоэтажки по проспекту Строителей в Пензе.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Уйти от навязываемой услуги у пострадавших пока не получилось. Согласно действующему договору, в собственности жильцов осталась только дверь, а все оборудование - кабели и магниты, принадлежит обслуживающей организации, хотя в понимании обывателя домофон имеет все признаки общедомового имущества.

- К сожалению, в этой ситуации мы не можем повлиять на обслуживающую организацию, так как отношения между ней и жильцами являются гражданско-правовыми и попадают под действие закона о защите потребителей. Они не контролируются органами жилищного надзора. Плата за домофон не входит в плату за жилое помещение и коммунальные услуги, определенные в соответствии со статьей 154 ЖК РФ. Подобные споры могут рассматриваться только в суде, - говорит заместитель начальника Госжилинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Однако позиция судов в разных ситуациях отличается принципиально. Все зависит от того, кем был установлен домофон.

- В новостройках домофон сдается вместе с домом и является общедомовым имуществом. Тариф за него, как правило, входит в плату за содержание жилья. И обслуживающая организация не имеет права проводить какие-либо действия с домофоном без общего собрания жильцов, - говорит представитель прокуратуры региона Евгения Лавриненко. - В старых многоэтажках домофоны устанавливались преимущественно по инициативе жильцов, и тут все зависит от условий договора...

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, в действиях обслуживающей организации явно просматриваются признаки правонарушения. Потребителям предстоит направить письменную претензию в ее адрес и потребовать вернуть старый домофон либо снизить плату за обслуживание нового. Если претензию не удовлетворят, придется обращаться в суд.

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