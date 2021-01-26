Директор одного из коммерческих учебных центров Новосибирска поставила на поток выдачу липовых документов о профессиональной подготовке работников железнодорожного транспорта.

39-летняя руководитель центра профобучения попала в поле зрения сотрудников транспортной полиции в январе 2020 года. Оперативники сделали проверочную закупку, и директриса продала им без обучения за девять тысяч рублей поддельные "корочки" составителя поездов четвертого разряда. Всего полицейские выявили и задокументировали 83 факта противоправной деятельности поставщика образовательных услуг.

Фигурантке предъявили обвинение сразу по трем уголовным статьям. Самая тяжкая из них - "Коммерческий подкуп" - помимо крупного штрафа и лишения права заниматься учебной деятельностью предусматривает от пяти до девяти лет лишения свободы. К слову, есть данные, что тот же учебный центр таким же образом "обучал" за бюджетные средства автомехаников, а также ответственных за пожарную безопасность. Дело передано в суд.