Новости

Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы 21:52
Томас Тухель возглавил "Челси" 21:50
Володин оценил идею пересадить чиновников на трамваи 21:46
Володин прокомментировал инцидент с ударившим женщину силовиком 21:41
Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 21:27
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 21:25
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 21:20
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 21:14
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 20:50
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 20:28
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
26.01.2021 21:40
Рубрика: Происшествия

"Корочки" на потоке

Директора учебного центра судят за выдачу фальшивых удостоверений
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Директор одного из коммерческих учебных центров Новосибирска поставила на поток выдачу липовых документов о профессиональной подготовке работников железнодорожного транспорта.

39-летняя руководитель центра профобучения попала в поле зрения сотрудников транспортной полиции в январе 2020 года. Оперативники сделали проверочную закупку, и директриса продала им без обучения за девять тысяч рублей поддельные "корочки" составителя поездов четвертого разряда. Всего полицейские выявили и задокументировали 83 факта противоправной деятельности поставщика образовательных услуг.

Владимирский преподаватель проиграл деньги студентов

Фигурантке предъявили обвинение сразу по трем уголовным статьям. Самая тяжкая из них - "Коммерческий подкуп" - помимо крупного штрафа и лишения права заниматься учебной деятельностью предусматривает от пяти до девяти лет лишения свободы. К слову, есть данные, что тот же учебный центр таким же образом "обучал" за бюджетные средства автомехаников, а также ответственных за пожарную безопасность. Дело передано в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными