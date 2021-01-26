Иркутский подросток напал на женщину с ножом ради нового смартфона

В Иркутске 13-летний подросток нанес множественные ножевые ранения 25-летней девушке. Как сообщает МВД по Иркутской области, он напал на нее в момент продажи смартфона.

Иркутянка разместила объявление в интернете. Подросток отозвался и предложил встретиться. "Осмотрев товар, злоумышленник нанес несколько ударов ножом, после чего похитил имущество и скрылся с места происшествия", - говорят в полиции. Его задержали через сутки. Пострадавшая девушка в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там уточняют, что мальчик воспитывается отцом и состоит на учете у психиатра.