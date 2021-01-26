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26.01.2021 21:50
Рубрика: Общество

На улицу в маске

Как в городах решают проблему загрязнения воздуха
Текст: Светлана Добрынина, Валентина Зотикова, Дмитрий Мальков, Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Во вторник в Красноярске в третий раз с начала года из-за загрязнения воздуха ввели режим "черного неба". Краевую столицу накрыл шлейф промышленных выбросов и автомобильных выхлопов. Сильные 40-градусные морозы плюс безветренная погода "придавливают" смог к земле. Становится тяжело дышать. Краевое управление Роспотребнадзора, учитывая неблагоприятные метеоусловия, ввело режим"черного неба". Он будет действовать, скорее всего, до среды.
Жители Красноярска надеются, что программа "Чистый город" изменит их жизнь. Фото: Татьяна Матящук Жители Красноярска надеются, что программа "Чистый город" изменит их жизнь. Фото: Татьяна Матящук
Жители Красноярска надеются, что программа "Чистый город" изменит их жизнь. Фото: Татьяна Матящук

Предприятиям предписывается ограничить интенсивность работы и сократить промышленные выбросы в атмосферу. А жителям краевого центра рекомендовано реже появляться на улице, а если вышли, носить маску.

Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении воздуха в Орске

По последним данным, число городов, участвующих в федеральной программе "Чистый воздух", увеличилось с 12 до 48. Такие цифры обнародовал Росгидромет при участии Роспотребнадзора. Но шесть городов рекомендовано из списка исключить, потому что воздух там стал чище. Среди них Медногорск, Липецк и Нижний Тагил. Так ли это? Корреспонденты "РГ" проверили на месте.

Маленький оренбургский Медногорск с населением всего около 25 тысяч жителей, который в прежние годы стабильно значился в числе самых неблагополучных в экологическом плане городов страны. Главным источником проблем служило градообразующее предприятие - местный медно-серный комбинат.

В прошлом году на комбинате провели программы экологического оздоровления. Для того чтобы снизить загазованность в городе, комбинат перешел на максимальное использование в логистике железнодорожного транспорта вместо автомобильного. Одновременно в городе была усилена система мониторинга состояния атмосферы. Здесь заработал передвижной экологический пост. Это позволило проводить исследования непосредственно на маршрутных постах в режимах реального времени и оперативно реагировать на факты превышения концентраций загрязняющих веществ. Данные контролирующих ведомств свидетельствуют: ситуация в Медногорске заметно изменилась к лучшему. Объем вредных выбросов всего за год сократился сразу на 8,1 процента.

Липецк многим обывателям до сих пор представляется городом, над которым нависает сизый смог. Однако промышленный город, выстроившийся вокруг гиганта - Новолипецкого металлургического комбината, за последние годы очень изменился. Сами липчане говорят о том, что дышать стало гораздо легче, а лабораторные измерения показывают, что процент вредных выбросов постепенно снижается.

В Красноярске впервые осудили предпринимателя за загрязнение воздуха

По данным Росприроднадзора, валовые выбросы в атмосферу за последние 17 лет здесь сократились на 22 процента. И причиной тому, с одной стороны, стала модернизация производства НЛМК и других предприятий, а с другой - замена общественного транспорта, рекультивация мусорного полигона и увеличение городских зеленых зон. Городские автобусы переведены на газомоторное топливо. От бензина постепенно отказываются и владельцы личных авто, переводя их на газ.

В начале декабря в Нижнем Тагиле появилась передвижная лаборатория, которая в мобильном формате начала отслеживать качество воздуха в городе. Первым делом контрольный пункт на колесах отправился в поселок Северный - микрорайон на восточной городской окраине. Здесь не редкость "химический настой" в воздухе: при западном ветре жилые дома накрывает выбросами с промзоны.

- Внутри передвижной лаборатории установлена стойка с газоанализаторами, которые фиксируют содержание веществ в атмосферном воздухе. Есть приборы, которые позволяют взять пробы специфических веществ, - рассказала о начинке мобильного анализатора Оксана Банникова, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды.

Минприроды попросили утвердить методики подсчета загрязнений воздуха

Передвижной пост приобретен в рамках федеральной программы "Чистый воздух", стоимость такой станции - 15 миллионов рублей. И это не единственное новшество в сети по контролю за чистотой воздуха, раскинутой в Нижнем Тагиле. За год в промышленном уральском центре обновили четыре стационарных поста, занимающихся мониторингом воздуха в городе. Теперь они анализируют содержание в воздухе хлорбензола, стирола и озона, чего раньше из-за устаревших технологий делать не могли. Более того, каждый горожанин при желании может, не выходя из дома, отслеживать химический состав атмосферы: вся информация на специально запущенном сайте. По признанию жителей, "прогноз по воздуху" для них до сих пор актуален: ситуация с выбросами меняется к лучшему, но проблемы все равно остаются.

Житель Нижнего Тагила может не выходя из дома отслеживать состояние воздуха. Все на сайте

- Каждый год крупные предприятия Нижнего Тагила вкладывают миллиарды инвестиций в улучшение экологической ситуации. У нас со всеми подписаны соглашения, предусматривающие снижение выбросов. И работа в этом направлении будет продолжаться, - сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

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