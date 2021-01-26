На этой неделе в регионы направят почти 2 млн доз вакцины от COVID-19

На этой неделе к поставке в гражданский оборот запланировано почти два миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В регионы отгружено уже сегодня и используется более двух миллионов доз", - напомнил он.
Расширяется сеть пунктов вакцинации. За последние десять дней их количество увеличилось в два раза и составило 2711, рассказал глава Минздрава.
Хорошая организация процесса вакцинации отмечена в Красноярском и Пермском краях, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Кировской, Оренбургской областях и ряде других регионах.
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