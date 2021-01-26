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26.01.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске частные детективы нарушили тайну телефонных переговоров

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Сотрудников новосибирского частного детективного агентства отдадут под суд за нарушение тайны телефонных переговоров. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, обвиняемые предоставляли третьим лицам детализацию телефонных звонков без согласия абонентов.

Фото: iStock
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Фигурантами по делу проходят два частных детектива и двое их предполагаемых подельников. Как считают следователи, преступники раздобыли и передали заинтересованным лицам детализацию телефонных счетов 11 абонентов. О чем последние, конечно же, не догадывались. Факт нарушения тайны телефонных переговоров вскрыли оперативники областного управления ФСБ, на основании их материалов и было возбуждено уголовное дело.

Так называемые частные детективы с начала 2018 по апрель 2019 года при содействии еще двух новосибирцев получили информацию о телефонных соединениях одного из абонентов. Кроме того, по заказу неустановленного лица они получали доступ к информации о детализации соединений еще десятка пользователей мобильной связью. Для этого они дистанционно обращались в службу поддержки одного из операторов под видом граждан, используя их паспортные данные.

Полученные незаконным образом сведения они отправляли на электронный адрес неизвестного заказчика и получали денежное вознаграждение. Теперь горе-детективам грозит до одного года исправительных работ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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