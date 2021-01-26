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26.01.2021 11:29
Рубрика: Власть

В Красноярске создается научно-образовательный консорциум

Меморандум о создании подписали губернатор Красноярского края Александр Усс и ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий. Консорциум будет называться "Вернадский - Красноярский край".
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Церемония подписания прошла в формате видеоконференцсвязи. В ней также приняли участие ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и председатель Красноярского городского Совета депутатов, советник президента СФУ Наталия Фирюлина.

"Программа создания в регионах научно-образовательных консорциумов призвана, прежде всего, поднять эффективность образования, научно-образовательных методик и объединить усилия по совместным научным исследованиям фундаментального и прикладного характера. Естественно, что Московский государственный университет и Сибирский федеральный университет, крупнейший вуз Сибири, взаимодействовали и раньше, но подписание соглашения делает эту работу более организованной, а следовательно, более качественный, предсказуемой и эффективной. Хотел бы отметить, что консорциум призван давать практически значимые результаты, и это значит, что в его рамках создание совместных дел прежде всего с крупными компаниями, которые являются индустриальными партнёрами. В настоящее время инициативу по вхождению в консорциум проявила компания "Русский алюминий", но мы считаем, что в самое ближайшее время статус наших индустриальных партнёров приобретет и "Норникель", и "Полюс золото", и СГК, а также другие компании, работающие на территории края. Это позволит им, прежде всего, иметь возможность за счёт научного потенциала СФУ внедрять современные разработки в практику, а наше образование сделает более практически ориентированным", - заявил Александр Усс после подписания соглашения.

Проект по созданию научно-образовательных консорциумов в регионах страны инициирован в 2018 году академиком Виктором Садовничим и поддержан президентом России Владимиром Путиным.

"Несколько дней назад мы провели встречу с губернатором в Москве, где обсудили все моменты и договорились о сотрудничестве. Я со стороны Московского университета обещаю сделать всё возможное, чтобы наш консорциум работал продуктивно. Красноярский край - это опора нашей страны", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

В рамках консорциумов объединяются ведущие университеты страны, региональные вузы и научно-исследовательские институты, а также социально-ориентированный бизнес. Такой подход позволит повысить роль вузов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов. Сейчас в России создано 18 консорциумов.

Добавим, что координатором проекта "Вернадский - Красноярский край" является Сибирский федеральный университет. По словам ректора СФУ Максима Румянцева, программа "Вернадский" направлена на создание консорциума, который бы интегрировал возможности университетов, академических институтов, научных организаций, высокотехнологичных компаний региона.

"Консорциум позволит сосредоточить усилия на социально-экономическом и инновационном развитии Красноярского края и эффективнее использовать передовые достижения каждого из участников. Кроме того, такое объединение позволит решать ряд очень прикладных задач. Например, регулировать целевой приём в вузы с опорой на нужды региональной экономики или создавать региональные студенческие цифровые культурно-образовательные центры, - отметил Максим Румянцев. - Со своей стороны, СФУ в статусе координатора консорциума "Вернадский - Красноярский край" может формировать технологическую повестку по заказу индустриальных партнёров, действующих на территории Красноярского края и Тывы. Также учителя школ, преподаватели СПО и красноярских вузов могут проходить повышения квалификации на базе Института непрерывного обучения СФУ".

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