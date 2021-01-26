Следственный комитет только что завершил расследование уголовного дела, по которому обвиняемыми стали двое сотрудников частного детективного агентства и двое жителей Новосибирска, которые нарушили тайну телефонных переговоров. По нашему Уголовному кодексу это преступление по статье 138.

Судя по практике Следственного комитета, как правило, на скамью подсудимых по этой статье садятся сотрудники сотовых компаний и правоохранители, которые небескорыстно "сливают" тайну телефонных переговоров тем, кто готов за нее платить.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

- У директора общества с ограниченной ответственностью одной из производственных компаний в Новосибирске возникла необходимость установить, кто из сотрудников передает третьим лицам информацию, содержащую сведения о клиентах организации, - говорит представитель СК.

Директором этой фирмы была некая дама, чью фамилию в СК не называют. Она связалась с местной детективной фирмой и предложила найти "крота", который передавал конкурентам сведения о ее клиентах. Работу она оценила в 30 тысяч рублей. А дальше - было дело техники. Детективы нашли тех, кто согласился продать им информацию о звонках сотрудницы фирмы, которая попала под подозрение. Детализацию ее звонков предоставила семейная пара из сотовой компании. По 500 рублей за каждую детализацию.

- Используя без ведома и согласия абонентов сотовой компании их паспортные данные, подозреваемые под видом обычных граждан дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора, где получали доступ к информации о детализации абонентских соединений. Полученные сведения обвиняемые отправляли по электронной почте неустановленному лицу, а за это получали деньги", - говорят в СК. В деле речь идет о незаконном получении данных 11 абонентов. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ области.

Как правило, на скамью подсудимых садятся сотрудники сотовых компаний и полиции, которые за наличные "сливают" покупателям тайну чужих звонков

В СК таких дел за последние годы совсем немного. Из последних - расследование в Перми, где фигурантом стал 26-летний специалист компании - оператора сотовой связи. Он "из личной заинтересованности неоднократно просматривал сведения о телефонных переговорах своих знакомых". Любопытным заинтересовались сотрудники УФСБ по Пермскому краю. С работы молодого человека, естественно, уволили. А по приговору суда он получил 320 часов обязательных работ.

Осенью прошлого года случился скандал в Череповце, с которым пришлось разбираться местному управлению Следственного комитета. Там 24-летний менеджер по продажам салона сотовой связи, "используя свое служебное положение, получал из базы данных оператора без разрешения абонентов сведения об их входящих и исходящих телефонных соединениях".

Молодой человек был в курсе, что эта информация конфиденциальна и содержит тайну телефонных переговоров абонента.

А ее получение без разрешения гражданина нарушает статью 23 Конституции РФ. Для тех, кто не знает, - это статья о праве на тайну телефонных переговоров.

Как выяснили следователи, у менеджера был заказчик. Он присылал молодому человеку номер телефона, а тот запрашивал соответствующие сведения в базе данных, получая за каждый пересланный электронный документ по 2-2,2 тысячи рублей. Для конспирации менеджер заходил в базу под индивидуальным паролем коллеги.

Весной прошлого года нечто подозрительное заметила 33-летняя жительница Кемерова, когда с ее счета списали плату за детализацию соединений, которую она не запрашивала.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

Так появилось еще одно уголовное дело, по которому потерпевшими стали девять жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Дагестана, Пскова, Челябинской и Свердловской областей. Информация об их личных телефонных переговорах была продана.

Преступлением является даже прослушивание одним частным лицом разговоров других о погоде, покупках или домашних питомцах

Торговца, конечно, "с учетом его раскаяния в содеянном и активного способствования расследованию преступлений" строго не наказали. Он получил три года лишения свободы условно.

В Якутии зачитали приговор 24-летнему бывшему специалисту офиса обслуживания и продаж компании сотовой связи. Он со своего служебного компьютера "без согласия абонента вошел в базу данных компании и произвел детализацию его телефонных соединений". Потом продал эту информацию. Суд оценил сделку в 200 часов обязательных работ .

Компетентно

Федор Алексеевич, адвокат

Раскрытие тайн телефонных переговоров и любой переписки образует состав преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ. Верховный суд разъяснил, что ответственность по данной статье наступает независимо от того, составляют ли фактически передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения личную или семейную тайну гражданина или нет. Последнее очень важно. Преступлением является даже прослушивание одним частным лицом разговоров других о погоде, покупках или экстерьере домашнего питомца. И не только разговоров, но и просматривание любой переписки на эти темы, включая СМС. Наказание по статье может достигать 4 лет лишения свободы.