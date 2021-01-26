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Рубрика: Происшествия

Сыщики вас слушают

В суд направлено уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров частными детективами
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Следственный комитет только что завершил расследование уголовного дела, по которому обвиняемыми стали двое сотрудников частного детективного агентства и двое жителей Новосибирска, которые нарушили тайну телефонных переговоров. По нашему Уголовному кодексу это преступление по статье 138.
Для незаконной прослушки телефонов нанимают и сотрудников сотовых компаний, и частных сыщиков. Фото: Сергей Михеев/РГ Для незаконной прослушки телефонов нанимают и сотрудников сотовых компаний, и частных сыщиков. Фото: Сергей Михеев/РГ
Для незаконной прослушки телефонов нанимают и сотрудников сотовых компаний, и частных сыщиков. Фото: Сергей Михеев/РГ

Судя по практике Следственного комитета, как правило, на скамью подсудимых по этой статье садятся сотрудники сотовых компаний и правоохранители, которые небескорыстно "сливают" тайну телефонных переговоров тем, кто готов за нее платить.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

- У директора общества с ограниченной ответственностью одной из производственных компаний в Новосибирске возникла необходимость установить, кто из сотрудников передает третьим лицам информацию, содержащую сведения о клиентах организации, - говорит представитель СК.

Директором этой фирмы была некая дама, чью фамилию в СК не называют. Она связалась с местной детективной фирмой и предложила найти "крота", который передавал конкурентам сведения о ее клиентах. Работу она оценила в 30 тысяч рублей. А дальше - было дело техники. Детективы нашли тех, кто согласился продать им информацию о звонках сотрудницы фирмы, которая попала под подозрение. Детализацию ее звонков предоставила семейная пара из сотовой компании. По 500 рублей за каждую детализацию.

- Используя без ведома и согласия абонентов сотовой компании их паспортные данные, подозреваемые под видом обычных граждан дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора, где получали доступ к информации о детализации абонентских соединений. Полученные сведения обвиняемые отправляли по электронной почте неустановленному лицу, а за это получали деньги", - говорят в СК. В деле речь идет о незаконном получении данных 11 абонентов. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ области.

Как правило, на скамью подсудимых садятся сотрудники сотовых компаний и полиции, которые за наличные "сливают" покупателям тайну чужих звонков

В СК таких дел за последние годы совсем немного. Из последних - расследование в Перми, где фигурантом стал 26-летний специалист компании - оператора сотовой связи. Он "из личной заинтересованности неоднократно просматривал сведения о телефонных переговорах своих знакомых". Любопытным заинтересовались сотрудники УФСБ по Пермскому краю. С работы молодого человека, естественно, уволили. А по приговору суда он получил 320 часов обязательных работ.

Осенью прошлого года случился скандал в Череповце, с которым пришлось разбираться местному управлению Следственного комитета. Там 24-летний менеджер по продажам салона сотовой связи, "используя свое служебное положение, получал из базы данных оператора без разрешения абонентов сведения об их входящих и исходящих телефонных соединениях".

Фото: iStock
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Молодой человек был в курсе, что эта информация конфиденциальна и содержит тайну телефонных переговоров абонента.

А ее получение без разрешения гражданина нарушает статью 23 Конституции РФ. Для тех, кто не знает, - это статья о праве на тайну телефонных переговоров.

Как выяснили следователи, у менеджера был заказчик. Он присылал молодому человеку номер телефона, а тот запрашивал соответствующие сведения в базе данных, получая за каждый пересланный электронный документ по 2-2,2 тысячи рублей. Для конспирации менеджер заходил в базу под индивидуальным паролем коллеги.

Весной прошлого года нечто подозрительное заметила 33-летняя жительница Кемерова, когда с ее счета списали плату за детализацию соединений, которую она не запрашивала.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

Так появилось еще одно уголовное дело, по которому потерпевшими стали девять жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Дагестана, Пскова, Челябинской и Свердловской областей. Информация об их личных телефонных переговорах была продана.

Преступлением является даже прослушивание одним частным лицом разговоров других о погоде, покупках или домашних питомцах

Торговца, конечно, "с учетом его раскаяния в содеянном и активного способствования расследованию преступлений" строго не наказали. Он получил три года лишения свободы условно.

В Якутии зачитали приговор 24-летнему бывшему специалисту офиса обслуживания и продаж компании сотовой связи. Он со своего служебного компьютера "без согласия абонента вошел в базу данных компании и произвел детализацию его телефонных соединений". Потом продал эту информацию. Суд оценил сделку в 200 часов обязательных работ .

Компетентно

Федор Алексеевич, адвокат

Раскрытие тайн телефонных переговоров и любой переписки образует состав преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ. Верховный суд разъяснил, что ответственность по данной статье наступает независимо от того, составляют ли фактически передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения личную или семейную тайну гражданина или нет. Последнее очень важно. Преступлением является даже прослушивание одним частным лицом разговоров других о погоде, покупках или экстерьере домашнего питомца. И не только разговоров, но и просматривание любой переписки на эти темы, включая СМС. Наказание по статье может достигать 4 лет лишения свободы.

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