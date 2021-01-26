На Ставрополье четверо детей провалились под лед, один погиб

В станице Новотроицкая Ставропольского края четыре ребенка вышли на лед водоема, но он не выдержал, и дети провалились в воду.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь ПАСС СК Яна Мартыненко, один из детей погиб.

- Дети вечером гуляли и вышли на лед технического водоема. Все четверо провалились под лед, троим удалось выбраться, а один погиб. Спасатели прибыли на место, пытались найти его, но в темное время суток водолазные работы запрещены, поэтому работали кошками, - отметила Мартыненко.

Обнаружить тело погибшего ребенка удалось только к часу ночи. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в поисково-спасательных работах были задействованы 24 человека и 11 единиц техники.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю "РГ" добавили, что ведомство возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".