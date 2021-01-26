В Чечне появится первый на Северном Кавказе карбоновый полигон

Северо-Кавказский регион станет одним из субъектов России, где появится карбоновый полигон. Здесь ученые будут заниматься мониторингом и анализом того, как углерод распределяется по территории республики. Кроме того, новая лаборатория поможет отслеживать загрязнение почвы и воздуха, а также прогнозировать экологические катастрофы.

Как пояснил корреспонденту "РГ" вице-президент академии наук ЧР, профессор Грозненского государственного нефтяного технического университета Ибрагим Керимов, Евросоюз вскоре введет так называемый углеродный налог. Его придется платить экспортно ориентированным компаниям (в том числе российским), занимающимся производством, связанным с выбросами парниковых газов в атмосферу.

По словам специального представителя министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николая Дурманова, новые экологические нормативы будут значительно жестче, чем прежние, зафиксированные в Киото или Париже: "Появятся национальные, отраслевые, секторальные квоты. Исчерпав лимиты, компании будут вынуждены обращаться на биржу, покупать квоты у тех, кто не использовал свои. И тут для России начинается буквально золотой век".

Каждый квадратный метр территории страны может превратиться в фабрику по переработке углекислого газа. "Зарабатывать" деньги способны не только леса, но и заброшенные поля, болота и даже городские лужайки. Мониторинг показал, что один гектар леса и болот способен секвестрировать (то есть поглотить и удержать в себе) порядка семи тонн СО2 в год. В переработке углекислого газа и выбирании карбонового следа участвуют даже заброшенные сельхозземли.

"США продают 25 миллионов карбоновых кредитов в год, Китай - 45 миллионов. Каждый стоит 20-30 долларов, но в перспективе цена вырастет до 50-100 долларов. Эти деньги можем получить мы. Надо только научиться считать реальный баланс по эмиссии и секвестрированию СО2 и доказать всему миру научную достоверность нашей методики подсчетов", - заявил Дурманов. Этим и занимаются на карбоновых полигонах.

- В Чечне такой полигон появится уже в этом году. Соответствующая договоренность достигнута во время рабочей встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и главы региона Рамзана Кадырова. Полигон будет иметь площадь 800 гектаров - он протянется с юго-запада до северо-востока и охватит восемь географических зон. Исследование эмиссии углерода станут проводить при помощи наземных датчиков, беспилотников, спутниковых снимков и искусственного интеллекта, - рассказал Ибрагим Керимов. - Сейчас контроль над эмиссией углерода ведется из космоса. Это грубый метод, дающий только общие представления о реальной картине дел. Мы же должны иметь точные данные о субъектах.

Углеродные полигоны помогут получить полную информацию, сколько на той или иной территории выбрасывается и поглощается парниковых газов. Для каждой местности установят квоты на выбросы, за превышение которых бизнесу придется платить налог.

Согласно предварительным данным, в Чечне отрицательный углеродный баланс. Из-за военных действий 1990-х здесь остановились многие предприятия, потому снизились выбросы в атмосферу. Однако отличающиеся географические зоны поглощают углерод по-разному.

- Перед нами стоит несколько целей - составить достоверную карту эмиссии, определить степень загрязнения территорий нефтепродуктами, помочь бизнесу установить точное количество выбрасываемых парниковых газов. Одновременно с этим будем заниматься наблюдениями и прогнозировать возможные экологические проблемы, - пояснил ученый.

В проекте принимают участие два вуза - Чеченский государственный университет и Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ). Полигон создадут за счет средств федерального бюджета и бизнеса. Он будет представлять собой отдельные пункты мониторинга - как стационарные, так и мобильные. Информацию, полученную от датчиков в почве, сравнят с данными беспилотников. Все сведения проанализируют с помощью математических моделей. Из регионального центра их будут отправлять в федеральный, где создадут единую картину эмиссии для России.

- Полигон будет федерального подчинения. А в Грозненском государственном нефтяном техническом университете появится центр геоинформационных технологий и центр аналитики и прогнозирования, - сообщил Керимов.

Сейчас ведется подготовка специалистов для этой работы. Как выяснилось, в России мало ученых, готовых заниматься такой проблемой, как эмиссия углерода, так как это междисциплинарная задача. Молодых чеченских экологов станут обучать в стенах местного университета. Также будут приглашать экспертов из Москвы, они займутся переподготовкой имеющихся в республике специалистов. На начальном этапе для обслуживания углеродного полигона потребуется 15 сотрудников.

- Это направление сейчас в мировом тренде. Уверен, наши услуги потребуются предприятиям, которые столкнутся с повышенным налогом на выброс углерода. Чтобы доказать экологичность производства, они смогут заказать у нас анализ. Это избавит их от лишних трат и поддержит существование лаборатории. Кстати, для большей объективности все результаты будут перепроверяться как федеральным центром, так и международными организациями, - заключил Ибрагим Керимов.

Кстати

В программе "Карбоновые полигоны" примут участие вузы 12 регионов России. В ее рамках будут проводить исследования для создания эффективных технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод из атмосферы. Первый в России пилотный полигон открылся в прошлом году в Калужской области. Проект реализовали на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров в границах Национального парка "Угра".