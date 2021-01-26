Как будут отмечать 77-летие освобождения Ленинграда от блокады

27 января Санкт-Петербург отметит 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день горожане несут цветы к мемориалам и чтут память погибших во время Ленинградской блокады.

С 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 в память о подвиге ленинградцев на стрелке Васильевского острова будут гореть факелы на Ростральных колоннах.

Подготовлена программа празднования важной для петербуржцев даты. Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Одним из центров празднования станет Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, отмечающий свое 75-летие. Он был официально открыт 27 января 1946 года. Здесь состоятся презентация фильма, посвященного истории музея, открытие выставок "...А нам нужна одна Победа!" и "Блокада снится мне...". Здесь же пройдет праздничный телемост с московским Музеем Победы.

Традиционный концерт "Ленинградская Победа" состоится в виде телетрансляции. В связи с эпидемиологическими ограничениями музыкальная программа была записана в БКЗ "Октябрьский" накануне без зрителей. Концерт начнется в 20.00 на телеканале "Санкт-Петербург". В нем примут участие Тамара Гвердцители, Лариса Малеванная, Татьяна Буланова, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Николай Мартон, Григорий Чернецов, Алексей Шагаев, финалистка "Голос. Дети" Анастасия Иванова, а также ансамбль песни и пляски ЗВО, духовой оркестр Штаба округа, фанфаристы Михайловской военно-артиллерийской Академии, хор мальчиков под управлением Пчелкина и ансамбль "Эдельвейс".

Театры Санкт-Петербурга также откликнулись на памятную дату.

В Театре музыкальной комедии в этот день дадут спектакль-концерт "Жар-птица. Песни о войне". В Государственной академической капелле состоится тематический концерт хора и симфонического оркестра. А во дворе капеллы пройдет молодежная акция памяти "900 дней" - спектакль в декорациях осажденного города.

В афише Государственной филармонии для детей и молодежи - музыкально-драматический спектакль "Дети войны и Победы". Симфонический оркестр "Северная Симфония" театра "Мюзик-Холл" даст концерт "Да будет мерой чести Ленинград". В Таврическом дворце Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" исполнит Симфонию № 7 ("Ленинградская") Дмитрия Шостаковича.

Концерт, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, подготовил и Детский театр танца Бориса Эйфмана.

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина покажет спектакль "Когда мы были молодыми…" - трогательную постановку, посвященную поколению победителей. В Концертном зале Дома Кочневой можно будет увидеть пьесу-концерт по произведению Григория Горина "Прощай, конферансье" - о последних мирных днях и начале Великой Отечественной войны. Театр-фестиваль "Балтийский дом" представит спектакль-концерт "Победа одна на всех". Театр "Мастерская" - спектакль-воспоминание "Я не видел войны".

В 21.00 с пляжа Петропавловской крепости будет дан праздничный салют - тридцать артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка.

- Двенадцать орудий Д-44 произведут залпы, а двенадцать установок от Михайловской военной артиллерийской академии выпустят в ночное небо около полутора тысяч красочных фейерверков различных цветов, - отмечают в пресс-службе Западного военного округа. - Купола салюта диаметром в 300 метров будут разрываться на высоте полкилометра.

Завершится этот день общегородской акцией "Свеча памяти" - по давней традиции, вспоминая погибших в годы блокады, петербуржцы зажигают в своих окнах свечи.