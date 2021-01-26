В Санкт-Петербурге уменьшилось количество трудовых мигрантов: в 2020 году на территорию города въехали 213 тысяч иностранных граждан, что на 88 процентов меньше, чем в 2019 году.

Итог - Петербург потерял большую часть трудовых мигрантов, которые закрывали в городе целый пласт профессий низкой квалификации. По разным оценкам эта цифра составила один миллион человек. По словам петербургского ресторатора Михаила Фейгельмана, до пандемии около 20 процентов всех его сотрудников составляли мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и с Украины. Они работали в сфере клининга, были официантами, администраторами и поварами. Сейчас эти рабочие места остаются вакантными. Соискатели не спешат искать работу в ресторанах и кафе, так как опасаются, что те могут в любой момент закрыться. В свою очередь представители гостиничного бизнеса признаются, что из-за снижения турпотока им, скорее всего, до весны и не нужен будет большой штат работников. А до тех пор они будут закрывать свои потребности с помощью самозанятых соотечественников. По словам HR-директора сети отелей Петербурга Киры Песелевой, самозанятые сотрудники имеют гибкий график работы, у них есть возможность подрабатывать в нескольких местах, приходить под загрузку определенного мероприятия.

По данным одного из рекрутинговых агентств, с конца прошлого года петербургскому рынку труда стало не хватать специалистов в сфере ЖКХ, энергетиков, бухгалтеров, сантехников, диспетчеров, трактористов, маляров. В свою очередь руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова отмечает: за время закрытия границ число вакансий в городе в области ЖКХ выросло в три раза, на рынке благоустройства - на 36 процентов. А вот число соискателей значительно сократилось. В жилищном комитете нам посоветовали не сгущать краски и рассказали, что, может быть, частные структуры и испытывают проблему нехватки персонала, но в государственных компаниях проблем с дворниками и специалистами в области ЖКХ нет. "Сегодня, например, на уборку улиц ежедневно выходит 6, 5 тысячи дворников. До пандемии эта цифра была такая же. Потому что люди, которые сейчас работают у нас дворниками, сантехниками и электриками, уже давно ведут оседлый образ жизни, перевезли сюда свои семьи и многие даже взяли ипотеку", - сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

По данным аналитиков, за время закрытия границ строительные компании недосчиталась 10–25 процентов работников

По мнению экспертов, самой пострадавшей от пандемии отраслью экономики стало строительство. По данным аналитиков, за время закрытия границ строительные компании недосчиталась 10-25 процентов работников. По словам совладельца одной из строительных фирм Ильи Еременко, дефицит на стройках ощущается прежде всего в низкоквалифицированных рабочих. Стройкам нужны каменщики, слесари, сварщики и электромонтажники. "Проблему нужно решать, иначе это будет негативно сказываться и на себестоимости строительства, и на сроках ввода в эксплуатацию, в том числе важных инфраструктурных и социальных объектов", - считает Илья Еременко. Дефицит кадров на стройках обернулся еще и тем, что многие застройщики теперь вынуждены переманивать нужных им специалистов у других компаний, а те на фоне ажиотажного спроса теперь ставят ультиматум: не поднимете зарплату - уйдем к другим. Как заметил эксперт Руслан Юсупов, люди, которые здесь остались, выкручивают руки, застройщики и подрядчики находятся в безвыходной ситуации. Рабочие сейчас - хозяева положения, могут диктовать свои условия, говорит он. По оценкам экспертов, только за последние три месяца фонд оплаты труда в строительной сфере Северной столицы вырос на 15-20 процентов. "А это как минимум плюс один-два процента к себестоимости жилья", - подсчитал директор департамента недвижимости строительной группы Сергей Терентьев.

Кстати

В связи с нехваткой строительных рабочих петербургские застройщики и девелоперы Ленинградской области даже обратились в Минстрой с просьбой помочь решить проблему нехватки рабочей силы и упростить во время пандемии порядок въезда в страну для трудовых мигрантов, задействованных в строительной отрасли. "Люди в Минстрое здравомыслящие и эту проблему понимают. Уже всем ясно, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с пандемией не закончится. Чтобы не остаться без трудовых сил на зиму и весну, нужно что-то делать прямо сейчас", - подчеркивает Руслан Юсупов.