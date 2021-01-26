Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) опубликовало интерактивную брошюру "Навигатор востребованных профессий в Арктической зоне Российской Федерации 2021-2035". В брошюре содержится информация о профессиях, отраслях экономики, где эти специальности наиболее востребованы, в разбивке по регионам.

"Навигатор" сформирован на основе данных крупного исследования кадровой потребности в арктических регионах, которое проводилось в 2020 году впервые в современной истории России. В ходе исследования было опрошено более 3300 организаций, которые включают в себя две трети среднесписочной численности работников предприятий реального сектора экономики и социальной сферы Арктики.

Предполагается, что брошюра станет удобным руководством по трудоустройству для всех, кто намерен жить и трудиться в высоких широтах.

По данным АРЧК, в ближайшие 15 лет предприятия Российской Арктики создадут более 182 тысяч рабочих мест. Наиболее востребованными северными профессиями сейчас остаются врач, медсестра, учитель, воспитатель, электрогазосварщик, водитель автомобиля. В то же время ситуация на рынке труда сильно зависит от экономической специфики регионов. Так, в Мурманской области востребованы докеры-механизаторы, дробильщики и матросы. В то же время в Ненецком автономном округе крайне востребованы оленеводы и операторы по добыче нефти и газа. Появились и новые "арктические" профессии, которые уже прочно заняли свою нишу. В их числе оператор беспилотных аппаратов для разведки месторождений и метеоэнергетики, судовой врач и такая экзотическая профессия, как домработница в кочевых жилищах - чумработница, в обязанности которой входит оказание помощи оленеводам.

С учетом значимости и перспективы развития Северного морского пути определен список морских специальностей для Арктики. Например, в 2021 году для обеспечения деятельности СМП потребуются 462 капитана судов, 87 докеров-механизаторов и 72 матроса. По словам заместителя директора по делам Арктики АРЧК Ивана Ефимова, информация "Навигатора" будет ежегодно актуализироваться.

Накануне аналогичное исследование провели специалисты Петрозаводского государственного университета Ирина Степусь, Анна Симакова и Евгений Питухин, которые опросили 74 крупнейшие компании Арктики. В их число вошли 17 предприятий Мурманской области, 14 предприятий Ненецкого автономного округа, девять предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, по восемь работодателей из Архангельской области, Красноярского края и Чукотского автономного округа, семь работодателей Карелии и три из Республики Коми. На основе этих данных составлен перечень наиболее востребованных профессий, требующих высшего и среднего образования. Ученые провели сопоставительный анализ 50 профессий и получили любопытные данные. Выяснилось, что 40 профессий относятся к системе среднего профессионального образования (СПО), однако не по всем из них ведется подготовка кадров в арктических регионах.

- В арктических регионах не ведется подготовка кадров для 14 профессий из топ-40 специалистов среднего профессионального образования, - отмечают исследователи. - По ряду востребованных профессий это объясняется высокими требованиями к материально-технической базе образовательных учреждений СПО.

В 2021 году для обеспечения деятельности СМП потребуются 462 капитана судов, 87 докеровмеханизаторов и 72 матроса

Согласно данным исследования, сложнее всего с профессиональной подготовкой в сфере СПО дела обстоят в Ненецком автономном округе и Карелии.

Итоги работы ученых еще раз подтвердили: в Арктике наиболее востребованы квалифицированные работники со средним профессиональным образованием. В перечне востребованных арктических специальностей 80 процентов составляют профессии, требующие среднего профессионального образования, и только для 20 процентов требуется вузовский диплом. Данные выводы согласуются со статистикой Роструда, согласно которой более половины всех вакансий рынка труда арктических зон предполагают труд квалифицированных рабочих: сварщиков, фрезеровщиков, токарей, специалистов по обслуживанию промышленных станков, машинистов, операторов.

Это означает, что первоочередные меры необходимы для развития в Арктике системы СПО.?Эксперты рекомендуют развивать сотрудничество между арктическими училищами и колледжами и аналогичными образовательными организациями других регионов - в первую очередь для целевой подготовки дефицитных кадров. Частично нехватку квалифицированных рабочих можно восполнить за счет подготовки кадров в многофункциональных центрах прикладных квалификаций.

Кроме того, необходимо уделять постоянное внимание профориентации, особенно среди молодежи. Пробудить интерес молодых людей к работе в Арктике не так сложно - разумеется, при условии, что социально-экономическое развитие северных регионов не останется на месте, считает Вадим Кудряшов, директор проектов Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления. По его словам, нынешним 20-30-летним гражданам присущи готовность работать на масштабных и значимых для страны проектах, желание быстро продвигаться по карьерной лестнице, высокая мобильность, подразумевающая отсутствие страха перед переездами и сменой окружения.

- Основная отличительная черта поколения - борьба за эмоции, - подчеркивает Вадим Кудряшов. - Они готовы идти на край света, чтобы "полностью вкусить жизнь", ощутить разные эмоции и сохранить в памяти впечатления. Работа в Арктике очень подходит под эти критерии.

В частности, Санкт-Петербург насыщен профильными вузами по направлениям работы в арктических зонах, сюда стекаются абитуриенты со всей России и не только. Многих из них можно привлечь в Арктику, считает эксперт. Для этого нужно наладить систему информирования студентов о преимуществах, которые дает работа в высоких широтах, провести для них брендинг северных территорий. Также следует разработать релокационные пакеты - систему мер поддержки специалистов, находящихся на вахте на Севере или вернувшихся оттуда, их семей и детей.