Петербургские ученые рекомендуют соблюдать режим самоизоляции не только людям, но и животным. Как выяснилось, заболевший хозяин может заразить коронавирусной инфекцией домашнего питомца. Правда, от животного к человеку вирус не передается.

Помните: котики, хоть и чрезвычайно редко, но могут подвергнуться нападению злобного коронавируса, но хозяев заразить им они не способны. Фото: НИИ гриппа

Случай подтвержденного коронавируса у кота по имени Рыжик исследовали в НИИ гриппа имени Смородинцева. Специалисты провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего животного, и убедились, что он заразился от хозяйки, диагноз которой был подтвержден. Как подчеркивает и.о. директора института Дмитрий Лиознов, случаи заражения домашних питомцев коронавирусом достаточно редки, поэтому для науки важно, что подтвержден сам факт инфицирования животного от человека в семейном очаге.

- Можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования во всех случаях являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни другим питомцам, ни хозяевам, - подчеркивает Лиознов.

В семье бизнесмена Сергея Шумова, у которого живет Рыжик, сначала заразился сам хозяин. Вернувшись из ЮАР, он попал под наблюдение специалистов НИИ гриппа. Потом заболела супруга, а потом ухудшилось самочувствие кота. Хозяин забеспокоился: Рыжик перестал есть и пить, все время лежал и тяжело дышал, нос был теплый.

- Сначала я повез его к ветеринарам, - вспоминает Сергей. - В клинике кота обследовали, поставили капельницы, но сказали, что ковид от человека к животным не передается.

Когда из НИИ ему в очередной раз позвонили для контроля за самочувствием, Шумов обо всем рассказал. И на другой день Рыжику сделали анализ, медсестра и ветеринар даже приехали к коту на дом, во Всеволожск, это около 30 километров от Петербурга. К вечеру стало известно, что выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны. Поэтому Дмитрий Лиознов рекомендует инфицированным соблюдать санитарный режим даже при контакте с домашними животными.

Лечили Рыжика почти так же, как лечат от ковида заболевшего человека: антибиотики, витамины и компьютерная томография для контроля за состоянием легких.

Оказалось, что небольшое затемнение есть, однако оно не критично.