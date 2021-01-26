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26.01.2021 13:09
Рубрика: Происшествия

Руководство петербургской поликлиники МВД задержано по делу о взятках

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге сотрудники ведомственной поликлиники МВД стали фигурантами дела о взятках. В настоящий момент задержаны шестеро: начальник медицинского заведения, два его заместителя и еще три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в региональном МВД.

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По данным следствия, задержанные за деньги занимались фиктивным оформлением инвалидности выходящим на пенсию сотрудникам силовых структур: МВД, МЧС и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о получении взятки.

По предварительным сведениям, одна подложная справка об инвалидности, полученной во время службы, стоила около 200 тысяч рублей. Но эти траты окупались: при выходе на пенсию таким силовикам полагается страховая выплата в миллион рублей и другие льготы. Утверждается, что задержанные промышляли оформлением фиктивной инвалидности несколько лет и причастны как минимум к ста эпизодам противоправной деятельности. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дома и на работе у задержанных проводятся обыски. Изымаются необходимые для следствия материалы и вещественные доказательства.

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