В Карелии жилищно-коммунальное хозяйство в некоторых городах не выдержало сильных морозов. Так, Питкяранта полностью осталась без холодной воды из-за того, что был заморожен участок водопровода, проходящий по земле. Зафиксированы аварии и в других населенных пунктах.

Работы по восстановлению водоснабжения в Питкяранте продолжались в круглосуточном режиме. На территорию целлюлозного завода, где и замерз водопровод, доставили более одного километра труб, чтобы построить новый участок, так как отогреть трубы паром не получилось. В городе ввели режим ЧС, который позволяет решать вопросы экстренного финансирования, обеспечения материалами и техническими ресурсами.

Коммунальная авария, в результате которой целый город остался без холодной воды, взята на контроль Генеральной прокуратурой. Здесь отметили, что разберутся в причинах и примут процессуальное решение. Следком Карелии уже возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ - "Халатность". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

В эти же морозные дни авария случилась и в поселке Рабочеостровский Кемского района. Здесь также замерзли трубы и часть жилых домов, школа и центр помощи детям остались без воды. На территории района введен режим повышенной готовности.

Между тем накануне в регионе заявили, что подготовились к отопительному сезону, муниципалитеты получили соответствующие паспорта и все жилые дома и объекты социальной сферы полностью подключили к отоплению. Был создан нормативный запас дров, мазута и угля. Однако изношенность инженерных сетей находится на уровне 80 процентов.

Подобная ситуация и в Республике Коми. В ночь с 13 на 14 января в Сыктывкаре лопнул из-за холодов водовод, ремонт которого мэрия предлагала провести еще в сентябре, но ТСЖ проигнорировало это обращение из-за того, что трасса холодного водоснабжения не является общедомовым имуществом. Теперь этой ситуацией занимается суд.

Однако холода - это причина не только прорыва труб. Под угрозой и линии электропередач. В начале года в Псковской области сильный снегопад и ледяной дождь стали причиной серьезной аварии. Некоторые линии после повреждений пришлось фактически строить заново. Три тысячи поваленных на ЛЭП деревьев, 860 обрывов проводов. Подача воды также зависит от электричества - нет и ее. Без света остались 20 тысяч человек.

В большинстве случаев аварии удалось устранить в короткие сроки. Это отчасти стало возможно благодаря федеральной системе мониторинга, которая заработала в конце года. С сентября 2020 года к Системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ (система МКА ЖКХ) подключились уже 587 ресурсоснабжающих организаций и 1324 муниципальных района и городских округа.

Напомним, летом этого года Минстрой выпустил методические рекомендации, которые утвердили единый подход к понятиям "авария" и "инцидент" с четкой систематизацией учетных признаков происшествий. Теперь во всех регионах работа на обьектах ЖКХ идет по единым правилам.

В случае длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения - в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжения потребителей первой категории получает статус аварии сразу.

Прямая речь

Максим Егоров, замминистра строительства и ЖКХ РФ:

- Получение своевременных и объективных данных очень важно для качественной и стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря запуску системы мониторинга в этом осенне-зимнем сезоне мы сможем в кратчайшее время получать информацию о происшествиях и совместно с другими ведомствами контролировать сроки их устранения, минимизируя неудобства для бизнеса и граждан.