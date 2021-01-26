Умер спортивный комментатор Эрнест Серебренников

Известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил на странице "Вконтакте" комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

"Сегодня на 85-м году жизни после непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный ленинградский, петербургский тележурналист, комментатор, режиссер спортивных трансляций Эрнест Наумович Серебренников", - говорится в опубликованном сообщении.

Серебренников принимал участие в трансляциях крупнейших международных спортивных соревнований - Олимпиады 1980 года, Игр Доброй воли в 1994-м, а также чемпионата мира по хоккею в 2000-м. Его фамилия звучала в титрах большинства крупнейших спортивных событий.

Свои соболезнования в связи со смертью Эрнеста Серебренникова выразил футбольный клуб "Зенит".