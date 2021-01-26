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Рубрика: Происшествия

Нары вместо дохода

За взятку вице-спикеру горсовета Петрозаводска бизнесмен отсидит в колонии
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Суд Петрозаводска отправил в колонию строгого режима на три года руководителя строительной организации за дачу взятки вице-спикеру городского совета депутатов. Кроме того, ему присудили штраф в размере 12 миллионов рублей.

Все началось с желания руководителя стройорганизации Александра Ивина возвести жилые дома средней этажности. Чтобы заполучить земельный участок под жилье, он передал вице-спикеру Валерию Матвееву 1,9 миллиона рублей за содействие. Последний обещал провести публичные слушания по вопросу предоставления участка в пользу строительной фирмы.

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Оба признали вину и пошли на сотрудничество со следствием. Приговор Валерию Матвееву уже вынесли. Он получил три с половиной года строгого режима и штраф в 20 миллионов рублей. Также ему запретили занимать должности, связанные с работой в государственных органах в течение 15 лет. Оспаривать приговор бывший вице-спикер не стал.

Теперь на три года в колонию строгого режима отправится и Ивин. Для него данный приговор стал неожиданностью. По словам адвоката, он ждал условного вердикта. Ивин имеет серьезное заболевание, к тому же у него трое детей, один из которых - ребенок-инвалид.

Продолжается расследование уголовного дела и в отношении спикера Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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