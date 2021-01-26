В Петербурге ослепили лазером пилота садящегося самолета

В Петербурге пилота идущего на посадку пассажирского самолета ослепили лазером, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Самолет следовал из Ханты-Мансийска.

Посадка прошла успешно, инцидент никак не сказался на безопасности полета. Командир рейса сообщил о случившемся уже после приземления.

Сейчас выясняются подробности случившегося. Известно, что лазером светили на участке между Стрельной и Петергофским шоссе.

По предварительным данным, человек с лазером находился на площадке возле ресторана.