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26.01.2021 18:05
Рубрика: Общество

В Петербурге покажут машину, вывозившую ленинградцев по Дороге жизни

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Петербурге в Военно-медицинском музее министерства обороны России представят знаменитую полуторку - грузовую машину ГАЗ-АА Б-77-309, 1937 года выпуска. Именно эти автомобили перевозили людей по Дороге жизни в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, специалисты музея восстановили машину, ее установят во дворе Академической капеллы. Полуторка числилась на вооружении 73-й отдельной автотранспортной роты Санитарного управления Ленинградского фронта.

В годы Великой Отечественной войны ГАЗ-АА приспособили для перевозки раненых и больных. Для этого устроили деревянный кузов, в котором в летнее время помещались девять лежачих и семь - сидя, в зимнее - девять и шесть соответственно.

К 1 января 1945 года машина проехала 53 250 километров и перевезла из Ленинграда по Дороге жизни более 19 тысяч раненых и больных.

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