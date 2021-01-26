В Петербурге покажут выставку исторических плакатов обороны Ленинграда

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны России, который расположен в Санкт-Петербурге, подготовили к открытию выставку исторических плакатов. Она посвящена снятию блокады Ленинграда.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, на выставке покажут знаменитые агитационные плакаты "Окна ТАСС", которые выставляли на Невском проспекте в витрине Елисеевского магазина, издательства "Искусство".

Можно будет увидеть и известные листки объединения "Боевой карандаш", в них рассказывали, как выявляли диверсантов, о жизни блокадного Ленинграда - заготовке дров, донорах, экономии электроэнергии. Много плакатов и о детях.