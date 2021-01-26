В Петербурге покажут выставку исторических плакатов обороны Ленинграда

Новости

Снег с градом обрушатся на столицу в четверг 09:28
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 09:09
В Красноярске объявили режим "черного неба" 08:55
Врач объяснила, в каком случае надо бить тревогу после COVID-19 08:40
В России от гриппа уже привились 59% граждан 08:33
В Москве открыли новые перехватывающие парковки 08:26
Россияне назвали основные сложности в поиске работы 08:10
Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате 08:03
Центр Помпиду в Париже закроют на четыре года 07:50
Трамп открыл офис во Флориде 07:45
Представители Фемиды призвали Байдена отменить смертную казнь в США 07:35
Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей 07:21
Перечислены самые частые ошибки держателей банковских карт 06:54
Во Владивостоке начали строить первую в ДФО парковку с роботами 06:41
Офтальмолог рассказала, как COVID-19 влияет на глаза 06:20
Эксперт подсказал способы найти телефон без геолокации 06:06
Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины 05:56
Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену 05:37
Резолюцию об импичменте Трампа передали в американский Сенат 05:01
В Хабаровском крае руководство детсада оштрафовали за избиение девочки 04:30
Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19 04:28
Академик оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19 04:02
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах 03:30
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
Минфин США возглавит Джанет Йеллен 02:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 09:02
Рубрика: Культура

В Петербурге покажут выставку исторических плакатов обороны Ленинграда

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны России, который расположен в Санкт-Петербурге, подготовили к открытию выставку исторических плакатов. Она посвящена снятию блокады Ленинграда.

Фото: Минобороны РФ
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, на выставке покажут знаменитые агитационные плакаты "Окна ТАСС", которые выставляли на Невском проспекте в витрине Елисеевского магазина, издательства "Искусство".

Можно будет увидеть и известные листки объединения "Боевой карандаш", в них рассказывали, как выявляли диверсантов, о жизни блокадного Ленинграда - заготовке дров, донорах, экономии электроэнергии. Много плакатов и о детях.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах
Резолюцию об импичменте Трампа передали в американский Сенат
Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"