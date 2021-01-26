В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами

В Петербурге в обычной многоэтажке на улице Кораблестроителей полицейские обнаружили тайный клуб, участники которого нападали на людей, занимались похищением и являлись организаторами борделя.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на след группировки удалось выйти после драки в азиатском кафе на улице Кораблестроителей. Тогда в больницу попали три человека.

Полиция начала разбираться в инциденте и выяснилось, что трех парней, граждан одного из восточноазиатских государств, избили их соотечественники. Причиной нападения стало то, что эти парни были "плохими гидами", они возили туристов по "неправильным" кафе и магазинам. Нападавшие, которые каким-то образом получали с непосещенных торговых точек прибыль, посчитали, что парни лишили их прибыли и стали требовать денег. В полиции отмечают, что подозреваемых в нападении сейчас задержали.

В квартире, которую занимали мужчины, полицейские обнаружили детские вещи, а также документы на нескольких детей. Где сами дети и как они попали на данный адрес сейчас выясняется.

РИА Новости со ссылкой на полицию Петербурга отмечает, что пятеро задержанных входят в преступную группировку. На ее счету, по версии следствия, может быть не только нападение на гидов, но и разбои, похищение, незаконный оборот наркотиков, оружия, драгоценных камней, а также организация проституции.

Формат деятельности группировки в полиции определяют как закрытый клуб, который базировался в квартире на Кораблестроителей. Там, как считают в следствии, удерживали людей, которые попали в немилость к группировке, проводились азартные игры. Сам бордель также располагался в этой квартире.