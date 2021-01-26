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26.01.2021 19:10
Рубрика: Общество

Барбоса вселят в дом

В Санкт-Петербурге появятся муниципальные приюты для животных
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о создании двух первых государственных приютов для бездомных животных.

По данным Смольного, сейчас в квартирах у петербуржцев живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак. Число безнадзорных животных, скитающихся по улицам, дворам и подвалам, точно определить сложно, но, согласно подсчетам специалистов, их не меньше пяти тысяч.

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- Практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя, - заключают власти города. - Усилий существующих приютов пока недостаточно. Серьезную поддержку могут оказать приюты государственные, где будут созданы необходимые условия содержания животных.

Сейчас в Петербурге работают 16 негосударственных приютов, в которых содержатся 1700 собак и две тысячи кошек. Они созданы частными лицами и благотворительными фондами. Город на конкурсной основе выделяет этим заведениям средства на оплату коммунальных услуг.

- Говорить о том, сколько Петербургу необходимо приютов для животных, некорректно. Потребность в них будет всегда. Хотя бы потому, что всегда будут умирать пожилые люди, и их питомцы будут оставаться "бесхозными". А вот чего городу действительно не хватает, так это культуры владения животными, - считает президент благотворительного фонда и негосударственного приюта "Помощь бездомным собакам" Кира Никитина.

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