В Санкт-Петербурге появятся муниципальные приюты для животных

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о создании двух первых государственных приютов для бездомных животных.

По данным Смольного, сейчас в квартирах у петербуржцев живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак. Число безнадзорных животных, скитающихся по улицам, дворам и подвалам, точно определить сложно, но, согласно подсчетам специалистов, их не меньше пяти тысяч.

- Практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя, - заключают власти города. - Усилий существующих приютов пока недостаточно. Серьезную поддержку могут оказать приюты государственные, где будут созданы необходимые условия содержания животных.

Сейчас в Петербурге работают 16 негосударственных приютов, в которых содержатся 1700 собак и две тысячи кошек. Они созданы частными лицами и благотворительными фондами. Город на конкурсной основе выделяет этим заведениям средства на оплату коммунальных услуг.

- Говорить о том, сколько Петербургу необходимо приютов для животных, некорректно. Потребность в них будет всегда. Хотя бы потому, что всегда будут умирать пожилые люди, и их питомцы будут оставаться "бесхозными". А вот чего городу действительно не хватает, так это культуры владения животными, - считает президент благотворительного фонда и негосударственного приюта "Помощь бездомным собакам" Кира Никитина.