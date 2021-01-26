Закурившая в самолете пассажирка заплатит крупный штраф

Чрезвычайное происшествие, в результате которого в аэропорту Петрозаводска экстренно произвел посадку самолет, летевший из Мурманска в Москву, закончилось судебным процессом. Виновница ЧП теперь должна заплатить авиационной компании понесенные затраты в сумме более 200 тысяч рублей.

Все случилось еще 13 июля прошлого года. 35-летняя женщина прошла регистрацию и села на борт самолета. Как уже потом выяснилось, была она к тому же и в нетрезвом состоянии. Во время полета дама отправилась в туалетную комнату и выкурила там сигарету. Естественно, среагировали датчики. Бортпроводники сделали пассажирке замечание. Однако та снова отправилась курить.

После этого командир воздушного судна сообщил о наличии на борту пассажира, неоднократно нарушившего требования в области безопасности полетов, и принял решение о посадке на ближайший аэродром - в Петрозаводске.

Волю эмоциям пассажирка дала уже в Петрозаводске. Материлась на полицейских и заявляла, что не понимает, по какой причине ее заставили выйти из самолета. Воздушное судно, кстати, отправилось по своему дальнейшему маршруту. А на даму составили административный протокол и назначили женщине штраф 500 рублей. Но на этом дело не завершилось. Иск в суд подала авиакомпания. Она подсчитала ущерб, который понесла из-за вынужденной посадки. Он составил 212 тысяч 966 рублей. По решению суда сумму ущерба в полном объеме должна возместить ответчица.