В Астраханской области за последние четыре года ввели в эксплуатацию 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 мегаватт. Строительство шло на средства частных инвесторов, которые вложили в альтернативную энергетику в общей сложности 31,6 миллиарда рублей и вывели регион по мощности объектов солнечной генерации в топ-5 наряду с Калмыкией, Бурятией, Алтаем и Оренбургской областью.

Почему компании посчитали, что в Астрахани выгодно использовать энергию солнца для нужд ЖКХ? По данным сайта областного правительства, в среднем здесь насчитывается 300 ясных дней в году. Еще в 2011-м провели пробу: установили модули на крышах четырех многоэтажек в поселке Володарском, чтобы полученными ваттами освещать подъезды. Тогда же замахнулись на проект покрупнее: в городе Нариманове построили котельную, работающую от солнечных коллекторов, и обеспечили горячей водой 12 тысяч жителей райцентра, у которых, к слову, раньше всегда были с ней проблемы. А рядом с котельной решили построить солнечную электростанцию и приступили к переговорам с инвесторами.

Но массовое строительство удалось начать только в 2017 году, символично объявленном в России Годом экологии. Сначала "Солар системс" ввела в строй солнечную электростанцию Заводская на 15 МВт в Володарском районе. Она рассчитана на обеспечение 17 тысяч жителей и включает 56 тысяч солнечных модулей. Через год компания запустила аналогичную по мощности электростанцию Промстройматериалы в селе Солянка. Как сообщил на церемонии открытия главный инженер филиала дочерней структуры компании Михаил Неврюзин, в год солнечная электростанция по сравнению с обычной выбрасывает на 3 660 тонн меньше углекислого газа.

Одновременно было объявлено, что компания - производитель солнечных модулей "Хевел" (основана с участием Роснано) к 2019 году в Астраханской области построит сразу три солнечные электростанции суммарной мощностью 135 МВт. Так появились электростанции в Приволжском районе: Нива, Фунтовская и Ахтубинская. Но компания ввела в эксплуатацию в декабре 2019 года еще и Лиманскую электростанцию на 30 МВт. Как отмечается на сайте предприятия, сейчас Астраханская область является крупнейшим регионом по числу объектов солнечной энергетики в портфеле "Хевел".

К строительству альтернативных электростанций подключился также австрийский фонд частных инвестиций Core Value Capital, и в 2018 году в регионе заработали СЭС Володаровка и Енотаевка мощностью 15 МВт каждая - первые объекты компании в России. В 2019 году электросети приняли на баланс еще две солнечные электростанции инвестора: Михайловскую в Нариманове и Элиста-Северная в Трусовском районе города.

- В Астраханской области энергия солнца велика и занимает лидирующее место среди возобновляемых источников электроэнергии, - отметил гендиректор "Россети Юг" Борис Эбзеев. По данным компании, возобновляемые источники энергии позволяют присоединять новых потребителей к сетям, не нанося урона экологии и частично сокращая технические потери и затраты на передачу электроэнергии по межсистемным воздушным линиям. За десять месяцев 2020 года доля возобновляемой энергетики в Астраханской области в общей структуре отпуска электроэнергии составила 11 процентов. От солнечных электростанций в сети поступило 283 миллиона кВт/ч электроэнергии, что сопоставимо с энергопотреблением областного центра, включая промпредприятия, соцобъекты и жилые дома, в течение четырех месяцев. В результате количество закупаемой за пределами области электроэнергии снизилось на 16 миллионов кВт/ч.

На помощь солнцу приходит ветер: УК "Ветроэнергетика" анонсировала строительство ветропарка мощностью 340 МВт в Черноярском районе Астраханской области. По данным минпромышленности региона, инвестиции в проект, который планируется реализовать в 2022 году, - 30 миллиардов рублей. Уже получено разрешение на строительство, выбран подрядчик и подписаны договоры техприсоединения к электрическим сетям.

Кстати

В Калмыкии доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть региона составляет 10,6 процента. По данным "Россети-Юг", этого достаточно для обеспечения жителей столицы республики в течение полугода. Калмыкия потребляет примерно 98 МВт в год. Объекты солнечной генерации - электростанции Малодербетовская и Яшкульская подключены к электросетям чуть больше года назад. За 10 месяцев 2020 года они выдали 60,8 миллиона кВт/ч электроэнергии.