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26.01.2021 20:33
Рубрика: Экономика

Санатории готовы оздоровиться

В России растет спрос на лечебно-профилактические туры
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Загрузка российских санаториев во время новогодних каникул превышала 90%, правда, только на известных курортах, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Тем не менее популярность оздоровительных программ в целом начала расти, как и спрос на услуги санаториев.
Представители туриндустрии ожидают взлета интереса к оздоровительным турам и санаториям. Фото: Владимир Аносов Представители туриндустрии ожидают взлета интереса к оздоровительным турам и санаториям. Фото: Владимир Аносов
Представители туриндустрии ожидают взлета интереса к оздоровительным турам и санаториям. Фото: Владимир Аносов

Большим спросом в новогодние праздники пользовались санатории Краснодарского края, в частности в Анапе, где развиты технологии профилактики и реабилитации после различных перенесенных заболеваний, рассказывает президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. Активно принимали гостей санатории Кавказских Минеральных Вод, Белокурихи, Башкирии, Курортного района Санкт-Петербурга. Крым был загружен на 80%. Особым спросом пользовались санатории, обладающие каким-то уникальным ресурсом, например, расположенные на морском побережье, добавляет медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.

Фото: iStock
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"Загрузка санатория в новогодние каникулы превышала 95%", - говорит главный врач санатория "Виктория" в Кисловодске Павел Гречаник. Гостей привлекали антиковидными оздоровительными процедурами - восстановительным лечением после перенесенных заболеваний дыхательной системы, современными галопещерами и т.д.

После "высокого зимнего" сезона в феврале ожидается традиционный спад. Но в целом в этом году спрос на санаторно-курортное лечение будет выше, чем в прошлые годы, уверен Разумов. В 2020 году многие испытывали серьезный социально-информационный стресс. Санатории постарались снять его и восполнить возникший вакуум, чем вызвали доверие у гостей, поясняет эксперт. Стало больше приезжать гостей 30-40 лет вместе с детьми, отмечает Гречаник. Гости стали чаще выбирать лечебные путевки от 12 дней для профилактики и восстановления после различных болезней, в том числе после COVID-19. Чтобы удовлетворить спрос и повысить загрузку, нужно всем санаториям привести правила приема гостей к единым стандартам, например, запрашивать одни и те же справки, считает Разумов.

Тем временем

ВОЗ рекомендует наблюдение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать лечение больных, перенесших заболевания COVID-19, в зависимости от сохраняющихся симптомов - постоянной усталости, остаточного кашля, непереносимости физической нагрузки. Официального названия у этого состояния нет, в ВОЗ еще только планируют составить его детальное описание, идентифицировать его подтипы и договориться о терминах, говорится в сообщении ВОЗ. между тем, врачи и медиа обычно называют такие болезненные последствия "постковидным синдромом". Главный посыл ВОЗ - пациенты с таким состоянием нуждаются в обязательном медицинском наблюдении и лечении. Это одна из рекомендаций, сделанных ВОЗ в пересмотренных руководящих принципах клинического ведения.

Для пациентов с COVID-19 в домашних условиях ВОЗ предлагает использовать пульсоксиметрию для измерения уровня кислорода в крови, не говоря уже о регулярном наблюдении со стороны врачей. Для госпитального лечения в рекомендации включен пункт о применении низких доз антикоагулянтов для предотвращения образования тромбоза. Такая тактика, к слову, уже давно применяется в российских COVID-отделениях.

Подготовила Ирина Невинная

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