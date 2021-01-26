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26.01.2021 07:42

А теперь горбатый!

Автомобильным коллапсом обернулась для города-миллионника реконструкция путепровода на улице Малиновского
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 14(8365)
В Ростове-на-Дону, чтобы попасть с одного конца моста длиной 240 метров на другой, нужно сделать объезд в 80 километров. Город-миллионник встал в семи-, а то и девятибалльных пробках. Как плановая реконструкция моста обернулась транспортным коллапсом для всего города, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Реконструкция путепровода на улице Малиновского проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая стоимость работ составляет 2,7 миллиарда рублей.

Мост, прозванный в народе горбатым, был построен в 1976 году и с той поры ни разу капитально не ремонтировался. Каждый год здесь пытались латать дыры, через которые можно было увидеть проложенные внизу железнодорожные пути. В период ямочного ремонта пресловутые 240 метров превращались для водителей в дистанцию с препятствиями. В конце концов здесь просто положили металлические листы, которые еще утяжелили конструкцию.

Фото: РИА Новости
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2019-й год стал переломным: эксперты выдали заключение, что мост находится в аварийном состоянии и дальнейшая его эксплуатация может закончиться ЧП. Конструкции путепровода нуждались в полной замене. Также необходимо было установить дорожные знаки, ограничивающие движение крупнотоннажных автомобилей. Однако последнее предписание осталось на бумаге, и бесчисленные большегрузы продолжали расшатывать мост.

Наконец осенью прошлого года началась реконструкция. Она предполагает возведение моста-дублера - нитка нового путепровода проводится параллельно "горбатому" мосту. После этого старый мост должны были разобрать, а в конце марта подрядчику нужно приступить к монтажу второй части нового моста на месте старого. В итоге автомобилисты получат широкий путепровод с шестью полосами движения.

Однако, по одной из версий, с началом строительства "высокодинамичные нагрузки" усилились, специалисты забили тревогу, и "горбатый" мост пришлось закрыть, не дожидаясь открытия дублера. А как пояснил министр транспорта региона Владимир Окунев, демонтаж существующего путепровода проводится в соответствии с утвержденным графиком. Как только металлоконструкции будут сняты, подрядчик приступит к монтажу новых пролетов моста на месте старых. Таким образом чиновник объяснил, почему старый мост не оставили для проезда, пока не введен в эксплуатацию дублер. "Невыполнение работ по демонтажу старого путепровода приведет к срыву сроков монтажа второй части реконструируемого путепровода, что, в свою очередь, может поставить под угрозу срыва ввод в эксплуатацию объекта в целом", и откладывать это занятие грозит самыми неприятными последствиями.

Сейчас ведется демонтаж построек, расположенных на земельных участках, изъятых для строительства объекта. Параллельно с этим подрядчик разбирает металлоконструкции старой ветки путепровода, уже снято полтора пролета "горбатого" моста. Обустраиваются опалубка для подпорной стенки моста и площадка для крана, чтобы вести дальнейший демонтаж пролетов.

Министр подчеркнул, что подрядчику созданы все условия для реализации проекта в установленные контрактом сроки. "Нам пришлось принять меры, которые нашли понимание далеко не у всех жителей региона, - отметил он. - Закрытие движения транспорта по путепроводу - это мера чрезвычайная".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По словам начальника отдела искусственных сооружений дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры (ДИСОТИ) Дмитрия Скрипина, первая часть объекта - мост-дублер - фактически достроен еще в конце декабря. Именно поэтому появилась возможность открыть пешеходное движение. По нему можно даже ездить, что и делают некоторые горячие головы. Если бы движение открыли и для автомобилистов, Ростов не встал бы в пробках. Но загвоздка заключается в том, что к новому мосту нет подъезда.

"Ростовская администрация своевременно не подготовила подъездные пути, - заявил на своей странице в "Инстаграме" депутат Заксобрания Евгений Федяев. - Со стороны улицы Доватора мешают электросети - не организован их своевременный перенос. Со стороны Таганрогского въезда до сих пор не выкуплены у собственников участки". Федяев направил депутатский запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку действий чиновников, приведших к патовой ситуации.

- Что касается линии электросетей, то собственник готовит проектную документацию на переустройство, - поясняет Дмитрий Скрипин. - По соглашению с собственником линии электропередачи работа должна быть выполнена до 22 марта. Кроме того, до сих пор город не выкупил четыре земельных участка, по которым должна пройти автомагистраль. Собственники - две компании и два частных лица - не согласны с предлагаемой стоимостью выкупа. Сейчас ждем судебное решение об изъятии этих участков.

Судебное разбирательство затянулось из-за экспертизы для оценки стоимости участков и недвижимости. Как показывает практика, такие дела могут рассматриваться достаточно долго, если собственники не соглашаются с решением суда. Возникает закономерный вопрос: почему строительство моста-дублера началось до решения вопросов передачи земли в собственность города? И путепровод, героическими усилиями построенный к концу года (весь Ростов был свидетелем, что дорожники работали там при любых погодных условиях), не могут ввести в эксплуатацию, а люди стоят в пробках по полтора часа. "Едешь на работу или сидишь дома, в любом случае оказываешься на удаленке" - вот мнение одного из разгневанных горожан.

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