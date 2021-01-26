Впервые в современной истории Россия использует по-настоящему ощутимые пошлины на целый ряд сельхозкультур одновременно с квотированием экспорта и искусственным сдерживанием цен на некоторые продукты питания.

С 1 марта и до конца сельхозгода (30 июня) в России вводят экспортную пошлину на пшеницу - 50 евро за тонну, а с 15 марта - на кукурузу (25 евро) и ячмень (10 евро). Власти объясняют, что это необходимо для защиты внутреннего рынка, иными словами, чтобы сдержать продовольственную инфляцию. Но такие меры могут ударить по доходам сельхозпроизводителей в новом сезоне, говорят опрошенные "РГ" фермеры. Особенно на юге России, где практически весь агропром ориентирован на экспорт.

Власти озабочены ростом цен на продукты. Ранее была введена экспортная пошлина на масличные (подсолнечник, рапс и сою), а теперь еще и на пшеницу она будет повышена более чем до четырех тысяч рублей. Помимо этого, введена экспортная квота на зерно (правда, ее вряд ли смогут освоить до конца ограничений, говорят эксперты). Пошлина на зерно вообще станет постоянной, но плавающей: ее размер будут регулировать федеральные власти.

Мировой рынок уже отреагировал на новости из России. За две недели новогодних каникул экспортные цены на "стандартную" российскую пшеницу с протеином 12,5 процента в глубоководных портах ЮФО выросли на 25 долларов, до 286 долларов, и растут дальше. В последние дни цена поднималась до 300 долларов. К сожалению, это оказалось подарком для наших конкурентов: аграрии Франции, Румынии, Украины и другие крупные производители смогут теперь дополнительно заработать, заняв долю России на мировом рынке.

В России же сейчас спрос на внутреннем рынке низкий, отмечают аналитики агентства "Совэкон". Переработчики по всей стране взяли паузу, чтобы оценить влияние новых условий на их бизнес. Только на юге сохраняется активность: экспортеры торопятся довезти зерно до терминалов. Цены на Кубани и на Дону пока растут.

- Аграрии юга будут стараться продать все остатки до введения пошлин. Поэтому нас, вероятно, ждет еще короткий период роста спроса и даже, возможно, закупочных цен. Хотя они и так уже крайне высокие, - считает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Собственно, на федеральном уровне открытым текстом говорят, что обнуления экспортных пошлин не будет, нет смысла хранить зерно в расчете на рост цен после введения пошлин. К сожалению, такова реальность нынешнего агробизнеса: при рекордном урожае зерна мы бьем аграриев под дых.

Более того, состояние озимых в России вызывает большие опасения у специалистов.

По словам Беляева, ограничения вряд ли сдержат продовольственную инфляцию, ведь в себестоимости продуктов сырье занимает далеко не первое место. Еда дорожает из-за роста фискальных расходов (налоги, зарплата), тарифов ЖКХ, возросших расходов на логистику и так далее. Кроме того, на себестоимость сильно влияет курс валюты. В 2020 году он два раза пробивал отметку 80 рублей за доллар и 93,75 за евро.

- Даже в цене на российское мясо, выращенное на отечественном сырье, присутствует большая доля расходов на импортный комбикорм, оборудование и так далее, - говорит Беляев.

С другой стороны, эксперт призывает не драматизировать ситуацию. Пошлины вводят только до 1 июля, чтобы сбить перекос на внутреннем рынке. А затем они, с большой долей вероятности, будут обнулены.

Прямая речь

Александр Родин, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств России:

- Из-за сухой осени посевы и так были худшими за последние много лет. В середине января ударили морозы, которые могут еще сильнее повредить растениям. Так что на большой и качественный урожай в 2021 году рассчитывать не приходится. Если еще и закупочные цены на сельхозпродукцию будут искусственно сдерживать, это спровоцирует массовое разорение мелких фермерских хозяйств. Я не понимаю, как это может сочетаться с планами по наращиванию агроэкспорта. Совершенно очевидно, что последние ограничения снижают инвестиционную привлекательность сельского хозяйства.