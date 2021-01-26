Кинолог дал советы при лечении переохладившейся собаки

Собакам не ставят диагноз простуда. "В привычном для человека формате у животных простуда не встречается", - рассказал "РГ" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если у питомца чихание, насморк, кашель и высокая температура, нельзя сразу сделать вывод, что это простуда, речь может идти о других заболеваниях.

Однако застудиться животное может, и вот признаки этого: ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, температура тела выше 37 - 39 градусов, затрудненное дыхание, хрипы и кашель, выделения из носа и глаз, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей, выделения из уха, трудности при мочеиспускании: собака не может найти место для справления нужды, частые или бесконтрольные походы в туалет, кровь в моче - это может быть признаком цистита.

Все эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения. Если у собаки крепкий иммунитет, она хорошо питается, имеет хорошую генетику, то в целом простудные заболевания ей не страшны. Организм может самостоятельно противостоять таким заболеваниям, а в случае, если возникнет легкое недомогание - быстро справиться с этим.

Поэтому, советует кинолог, важно поддерживать иммунитет у собаки и избегать факторов, которые его снижают: аллергия, заражение паразитами, несбалансированное питание, стресс или систематическое переохлаждение. Защищайте питомца от переохлаждений и непогоды, а также следите за состоянием его шерсти и кожи.

Если признаки заболевания налицо, знайте, что самостоятельное лечение может привести к ухудшению состояния животного. Нужно показать его врачу.