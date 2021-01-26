Ученые отмечают, что молодое поколение разучилось читать книги и воспринимает информацию только короткими "квантами". Текст на три абзаца или минутный видеоролик - это максимум, на что хватит концентрации у современного среднестатистического школьника. Но ведь молодежь все равно должна прийти на смену нынешним специалистам. И как ее обучать?

Молодые ученые из Ростова - трое физиков и один математик - создали проект, который помогает получать новые знания в игровой форме. В прошлом году их стартап "Учись, играя" вошел в топ-3 лучших IT-проектов донского региона, а заказы на программное обеспечение теперь поступают не только из России, но и из-за рубежа.

Начинался перспективный бизнес со скромного желания трех студентов-старшекурсников ЮФУ облегчить себе учебу. В начале 2010-х они решили создать программку, которая помогает рисовать анимированные иллюстрации для публикаций. Современные научные журналы требуют, чтобы к тексту прилагался визуальный ряд: красивая инфографика, картинка или поясняющее видео. Для многих молодых ученых это проблема. Но уже во время работы над своим проектом ребята поняли, что могут сделать больше, и в итоге решили разрабатывать интерактивные обучающие программы для школ и вузов.

- Мы раньше никогда не занимались 3D-программированием. Пришлось самим учиться Unity и Unreal с нуля, - вспоминает один из стартаперов Александр Гуда. - В первых наших проектах программный код был не таким уж сложным, но из-за изначальных ошибок в архитектуре кода при любых изменениях в приложении нам приходилось проделывать колоссальный объем работы заново, потому что неизбежно возникали дополнительные ошибки, баги и так далее.

Но мастерство приходит с опытом. Ребята создали еще несколько программ, а пару лет назад на них обратили внимание в фонде содействия инновациям "Умник". На презентации проекта присутствовал директор Ростовского филиала таможенной академии, который заинтересовался идеей и предложил молодым инноваторам работу. В академии появились новые спектрометры, которые позволяли "просвечивать" проходящий через границу товар, анализировать его содержимое и даже химический состав. Оборудование было дорогое, новое, сложное, и обучить будущих таможенников обращаться с ним было важной задачей. Нужна была программа, которая воссоздает аппаратуру в "виртуальной реальности".

- Нам предоставили два прибора: инфракрасный спектрометр, который определяет тип ткани, и жидкостный хроматограф, позволяющий за секунду найти антибиотики в мясе. И мы взялись сделать виртуальные тренажеры, - говорит Александр. - Для нас это был настоящий рывок. Во-первых, мы получили финансирование, а во-вторых, начали работать с серьезным заказчиком, у которого были свои специфические потребности.

Но ребята хотели заниматься и школьным образованием. Александр даже устроился в школу и год проработал учителем физики.

- Хотелось понять, что движет современными детьми и подростками, что может заставить их активно войти в образовательный процесс, - объяснил Александр.

По его признанию, им остро не хватает живого общения с учителем, а не просто сухой подачи материала. Например, все дети охотно включались в викторину по физике. В школе учатся обеспеченные дети, но, когда соревнуется весь класс, заветной наградой за победу становился даже символический чупа-чупс. Учителя загружены бюрократией, у них нет времени и сил придумать что-то нестандартное, даже если они хотят. А детям нужны новые форматы.

Самый большой скачок произошел в "Южном IT-парке", акселераторе для новых проектов, созданном несколько лет назад с подачи губернатора Ростовской области.

- Мы обратились туда с проектом в сфере фундаментальной науки и образования. Но эксперты "IT-парка" помогли нам переориентироваться. Мы решили открывать не только десктопные, но и мобильные приложения, а также сосредоточиться на игровом компоненте, - рассказывает Александр. - Таким образом, целевая аудитория нашего проекта выросла во много раз.

Работа в сфере образования, кстати, продолжается до сих пор. Мастер-классы в школах проходят на ура. Сначала участникам викторины предлагается ответить на вопросы, и за правильные ответы начисляются баллы, которые затем можно использовать в игре с командой противника. Сама игра - это танковый бой или соревнование машинок, прокладывающих телефонные кабели в лабиринте. Телефоны школьников работают как джойстики, а само действо происходит на проекторе или большом экране в классе. Соответственно, чем лучше дети подготовятся к викторине накануне, тем успешнее их команда проведет этот матч. Казалось бы, простая идея, но она дает колоссальную мотивацию для обучения. Подобные игры ребята проводили и в рамках коммерческих проектов. Например, большую онлайн-викторину провел крупный сотовый оператор, когда рекламировал свои новые мощности.

Сейчас из-за эпидемии коронавируса командные игры прекратились. Зато крупная немецкая компания из Гамбурга XFEL заказала проект приложения для рентгеновского лазера на свободных электронах. В основе разработки лежат технологии виртуальной реальности. Параллельно идет работа с Курчатовским институтом в Москве и так далее. Как говорят опрошенные "РГ" эксперты, у проекта огромное будущее. Возможно, ростовчане смогут получить госконтракт и начнут создавать "обучалки" для детей. Или наоборот, пойдут в сферу промышленных тренажеров, и заказывать приложения для дешевого и безопасного обучения сотрудников у них станут производственные компании. Ясно одно: спрос на такие услуги в ближайшие годы будет только расти.