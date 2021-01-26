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26.01.2021 15:01

Школа горничных

На полуострове бесплатно обучат мастеров гостеприимства
Текст: Илья Изотов
Российская газета - Экономика Крыма № 14(8365)
С 1 января 2021 года в России уточнены федеральные требования к классификации гостиниц. В зависимости от количества "звезд" отели должны строго соответствовать действующим требованиям, в том числе и к персоналу. Но специалистов гостиничного дела на полуострове катастрофически не хватает. Поэтому Фонд поддержки предпринимательства РК открывает проект "Профессионалы гостеприимства", который позволит всем желающим совершенно бесплатно пройти обучение и получить новую работу.
В канун курортного сезона отели полуострова выставляют от 2000 до 2500 вакансий. Фото: Илья Изотов/ РГ В канун курортного сезона отели полуострова выставляют от 2000 до 2500 вакансий. Фото: Илья Изотов/ РГ
В канун курортного сезона отели полуострова выставляют от 2000 до 2500 вакансий. Фото: Илья Изотов/ РГ

Обучение пройдет в онлайн-формате. По сути это курсы повышения квалификации по специальностям, наиболее востребованным в туристическом бизнесе полуострова: горничная, администратор, аниматор и официант. Научиться современному гостиничному сервису могут студенты, безработные и желающие поменять профессию, то есть уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Это позволит стажерам ближе к лету получить работу в престижных отелях Крыма.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Обучение проходит за счет республиканского Фонда поддержки предпринимательства, - рассказала руководитель проекта "Профессионалы гостеприимства" Ольга Чернышева. - Проект поможет найти работу тем соискателям, которые хотят работать в индустрии гостеприимства, но пока еще не соответствуют определенным требованиям и критериям. Дистанционный формат позволяет участвовать в проекте соискателям как из Крыма, так и из других регионов. Предварительно пройдет отбор. Обучать будут преподаватели-практики, чем курсы, собственно, и отличаются от высших и средних учебных заведений. Это лучшие эксперты с богатым опытом работы в международном туризме.

Направить на обучение своих сотрудников могут и отельеры, также бесплатно. К слову, в учреждениях дополнительного образования курсы повышения квалификации на коммерческой основе для персонала гостиниц обойдутся бизнесменам от 15 тысяч рублей. Бесплатные курсы "Профессионалы гостеприимства" позволят к началу курортного сезона получить сотрудников высшего класса с усовершенствованными навыками. Например, горничным будут преподавать философию сервиса, технологию идеальной уборки и даже особенности психологии обслуживания гостей. Ведь при всей кажущейся простоте убрать гостиничный номер требовательного туриста, угодить ему и при этом не вторгнуться в личное пространство не так-то просто. Единственное, что требуется от работодателей, - трудоустроить обученных специалистов в своих отелях в сезон 2021 года.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В рамках программы специалисты готовы обучить в 2021 году не менее 260 человек. Для испытывающей острый дефицит рабочих рук гостиничной сферы этого, конечно, недостаточно. Ведь каждый год в канун курортного сезона отели и санатории полуострова выставляют от 2000 до 2500 вакансий для официантов, портье, горничных, барменов, поваров и других специалистов. И это только официально оформленный запрос рынка труда - реальный гораздо больше. Так что проект "Профессионалы гостеприимства" - первая поддержанная властями Крыма попытка обеспечить отели квалифицированными кадрами, а значит, подтянуть до мировых стандартов уровень и качество обслуживания туристов.

Пока, по мнению экспертов отрасли, дефицит квалифицированных сотрудников объясняется двумя причинами. Первая из них - сезонный характер работы в сфере туризма. Ведь спрос на тружеников сервиса высок только в активный курортный сезон, по окончании которого они часто остаются без работы и вынуждены искать новую. Трудоустройство круглый год гарантируют только крупные, непрерывно работающие отели, а таких сейчас всего лишь около 300 из почти тысячи имеющихся. Отсюда и распространенное отношение к труду горничных и официанток как ко временному, ненадежному источнику дохода. Но если власти Крыма намерены превратить полуостров в место круглогодичного отдыха, престиж этих профессий, а значит, и спрос на обучение будет расти. Пока же отельеры придумывают оригинальные способы преодолеть кадровый голод, например, договариваются о том, как бы летом перебросить сотрудников горнолыжных отелей сочинской Красной Поляны на курорты полуострова.

Вторая причина дефицита квалифицированного линейного персонала, по мнению председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, - недостаточное количество профильных училищ.

Фото: Пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".
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- В свое время мы увеличили число высших учебных заведений, это было выгодно и коммерчески оправданно. Одновременно стало накладно содержать профтехучилища, которых в СССР было слишком много. Но в результате профессиональных учебных заведений стало гораздо меньше, чем требуется рынку труда. И сегодня в Крыму сервисные училища мы можем буквально по пальцам пересчитать, - говорит Сергей Маковей. - Их практически нет в курортных городах, в Алуште, Феодосии, Ялте. Даже имеющиеся в Крыму ссузы не готовят наиболее востребованных профессионалов. А нам нужны сегодня горничные, повара, охранники, администраторы, озеленители, в общем, тот персонал, который работает "на земле", непосредственно обслуживает гостя. Чтобы они появились, сфера гостеприимства сегодня должна централизованно сформировать свой заказ и четко заявить, какие сотрудники и в каком количестве нужны. Тогда министерство образования поможет организовать подбор необходимых специалистов.

Также, по мнению эксперта, повысить престиж сервисных сотрудников поможет вывод из тени неофициально работающих отелей, а таких в регионе до восьми тысяч. Это не только привлечет в отрасль рабочую силу, но и повысит внутренние стандарты в сфере гостеприимства.

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