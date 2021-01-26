На Кубани начальницу отдела полиции будут судить за взятку

На Кубани отправят под суд экс-начальницу районного следственного отдела полиции по обвинению в попытке получить крупную взятку с использованием служебного положения. Женщина, занимая пост руководителя следственного отдела МВД по Крымскому району, предложила одному из обвиняемых прекратить в отношении него уголовное дело в обмен на 800 тысяч рублей.

"Начальнику следственного отдела полиции по Крымскому району края в силу ее служебного положения было известно о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в краже чужого имущества в особо крупном размере, - пояснили в пресс-службе СК по региону. - В декабре 2019 года во время встречи с обвиняемым руководитель отдела сообщила, что может ему оказать содействие в прекращении уголовного дела, но при условии передачи ей 800 тысяч рублей. О данном требовании мужчина сообщил в органы Следственного комитета".

В ведомстве добавили, что следователь полиции, которая вела дело в отношении обвиняемого мужчины, уже составила соответствующее заключение и была готова направить дело для проверки своему руководителю. Однако начальница отдела отказалась изучать материалы этого уголовного дела и дала указание прекратить его. 12 декабря 2019 года следователь была вынуждена выполнить указания и прекратила уголовное преследование мужчины, обвиняемого в краже.

По данным следствия, начальница отдела тем временем, не желая получать взятку самостоятельно, обратилась к другому своему подчиненному, который ничего не знал о ее намерениях. Она попросила его встретиться с мужчиной и якобы всего лишь получить от него "документы". 13 декабря 2019 года сотрудник полиции пришел на встречу с тем самым мужчиной, против которого прекратили уголовное дело, и получил от него 800 тысяч рублей. После этого полицейский и обвиняемая начальница отдела были задержаны оперативниками ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщили в пресс-службе Главка МВД России по Краснодарскому краю, в отношении руководительницы была проведена служебная проверка, по результатам которой она была уволена из органов полиции в феврале 2020 года по отрицательным основаниям.

Сейчас экс-полицейская находится под стражей. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд для рассмотрения.