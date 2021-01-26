На Кубани завели дело после падения крана и гибели двух людей

На Кубани Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения строительного башенного крана в Краснодаре. В результате этого инцидента погибло два человека, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Как ранее уже писала "РГ", трагедия произошла в понедельник, 25 января строительной площадке ЖК "Ракурс" по адресу 1-й Лиговский проезд, где возводился новый дом.

"По предварительным данным, на объекте произошло разрушение одной из секций башенного крана, из-за чего он рухнул на землю, - сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. - В результате от полученных травм на месте скончалась 54-летняя женщина-крановщик и 68-летний директор субподрядной организации, находившийся на объекте".

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Сотрудники СК изымают строительную, техническую и проектную документацию, которая отражает порядок эксплуатации башенного крана. Также устанавливаются все обстоятельства ЧП, и проверяется соблюдение правил безопасности на стройке.