Начался финал конкурса "Учитель года России"

Педагоги из всех 85 регионов России собрались в Волгограде, чтобы выявить лучшего учителя 2020 года. Профессиональное соревнование работников образования проходит уже в 31-й раз. Лучший преподаватель получит "Хрустального пеликана" и сто тысяч рублей. Имя победителя страна узнает 2 февраля.

Испытания "Методическая мастерская" и "Урок" уже начались. Всем педагогам есть что показать и рассказать, ведь они победили в региональных отборах.

- Именно благодаря учителям наша страна выстояла в трудные годы и стала лучше. Я помню случай из 90-х. Учительница из далекого региона продала часть имущества, чтобы купить билет, приехать на конкурс и поддержать престиж своей школы. Мы просили тогда возместить ей расходы, - рассказал ректор МГУ и председатель жюри Виктор Садовничий. - И вот скоро будут новые победители. Но точно победит самое благородное дело - забота о детях, о будущем.

Волгоград стал местом проведения финала, потому что из этого города - победительница предыдущего конкурса: в 2019 году "Хрустального пеликана" забрала учительница русского языка и литературы Лариса Арачашвили. Именно в ее школе сейчас проходят соревнования первого тура. Она призналась, что ученики очень волнуются - для них это тоже испытание. Зато и возможность позаниматься с лучшими педагогами со всей страны.

- Я ими уже горжусь. Но надеюсь, что буду гордиться еще больше, когда они покажут свои знания, - говорит Лариса.