Начался финал конкурса "Учитель года России"

Новости

Володин прокомментировал инцидент с ударившим женщину силовиком 21:41
Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 21:27
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 21:25
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 21:20
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 21:14
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 20:50
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 20:28
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
26.01.2021 20:00
Рубрика: Общество

Пеликан ждет нового хозяина

Начался финал конкурса "Учитель года России"
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Педагоги из всех 85 регионов России собрались в Волгограде, чтобы выявить лучшего учителя 2020 года. Профессиональное соревнование работников образования проходит уже в 31-й раз. Лучший преподаватель получит "Хрустального пеликана" и сто тысяч рублей. Имя победителя страна узнает 2 февраля.

Испытания "Методическая мастерская" и "Урок" уже начались. Всем педагогам есть что показать и рассказать, ведь они победили в региональных отборах.

Фото: photoxpress
Учитель года: Наша работа - это не спринт, иногда надо поберечь силы

- Именно благодаря учителям наша страна выстояла в трудные годы и стала лучше. Я помню случай из 90-х. Учительница из далекого региона продала часть имущества, чтобы купить билет, приехать на конкурс и поддержать престиж своей школы. Мы просили тогда возместить ей расходы, - рассказал ректор МГУ и председатель жюри Виктор Садовничий. - И вот скоро будут новые победители. Но точно победит самое благородное дело - забота о детях, о будущем.

Волгоград стал местом проведения финала, потому что из этого города - победительница предыдущего конкурса: в 2019 году "Хрустального пеликана" забрала учительница русского языка и литературы Лариса Арачашвили. Именно в ее школе сейчас проходят соревнования первого тура. Она призналась, что ученики очень волнуются - для них это тоже испытание. Зато и возможность позаниматься с лучшими педагогами со всей страны.

- Я ими уже горжусь. Но надеюсь, что буду гордиться еще больше, когда они покажут свои знания, - говорит Лариса.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Учитель года

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России