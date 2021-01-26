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26.01.2021 07:31

По жизни в тапочках

На юге России удвоилось число желающих остаться на удаленке навсегда
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 14(8365)
Пандемия плавно перешла в 2021 год, ограничения по-прежнему действуют во всех регионах юга страны. А предприятия и организации, даже те, которые поначалу не слишком приветствовали удаленный режим работы сотрудников, вынуждены сдать свои позиции.

Если в октябре, по данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, удаленку ввели 37 процентов работодателей, то в декабре - уже 51.

Чаще всего дистанционно трудятся в сфере информационных технологий (32 процента), продаж (31 процент), бухгалтерии (30) и управления персоналом (25). 15 процентов компаний отправили на удаленку весь офисный персонал, 11 - специалистов по маркетингу, 10 - инженерно-технические кадры, 7 - ответственных за закупки, 5 - административный персонал и специалистов по логистике. Удаленку признали также в юриспруденции, экономике, страховании и аналитике.

Фото: iStock
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Опросив представителей 1000 компаний и 1600 человек, работающих на удаленке, аналитики сервиса выяснили также их личное мнение об эффективности деятельности в новых условиях. Более трети сотрудников (36 процентов) уверены, что работают дома лучше, чем в офисе. Причем мужчин в этой группе несколько больше, чем женщин, ведь им не нужно отвлекаться на домашние дела.

Другая треть специалистов считает, что трудятся одинаково эффективно и дома, и в офисе. В этой группе оказалось больше женщин. И только 17 процентов признались, что дистанционно работают хуже: мешают домочадцы или бытовые хлопоты. 24 процента отметили, что возросла рабочая нагрузка. А почти половина опрошенных считает, что она осталась на прежнем уровне.

При этом с введением дистанционного режима в апреле многие жаловались, что работы стало меньше. Видимо, сказывались трудности переходного периода. Но за короткий срок инфраструктура и бизнес-процессы были перестроены под изменившиеся условия. Если в апреле прошлого года желающих было 19 процентов, то в октябре - уже 37, а теперь - 41 процент.

Свое желание постоянно трудиться вне офиса респонденты аргументируют повышением личной эффективности: не тратя время на дорогу, пробки или беседы в курилке, теперь они успевают не только отлично справляться с рабочими задачами, но и уделять время спорту, саморазвитию и семье.

Комментарий

Альбина Лаврова, клинический психолог:

- При работе на удаленке, увы, становится ощутимым отсутствие психологического поля, когда человек четко различает, куда идет и где находится. Если он идет в спортзал, то он понимает, что это территория для тренировки. Если в кино, то заранее настраивается на развлечение и расслабление. На работе настраивает на нужный лад привычная деловая обстановка.

В дистанционном режиме это не работает. Границы размываются, в однообразных условиях мозгу сложно переключаться на разные задачи. Для этого необходим высокий уровень самоконтроля. Только так можно заставить себя что-то сделать. И это может вызывать напряжение.

К тому же домашние не всегда понимают, что, скажем, глава семьи, оставаясь дома, находится на работе. Супруге, и тем более детям, кажется, что он ничего не делает, а просто сидит за компьютером. И близкие часто не могут понять, почему человек не обращает на них внимания.

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