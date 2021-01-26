Техническое образование в наши дни становится все более востребованным. А передовые вузы все сильнее влияют на экономику городов и областей, в которых они работают. Об этом мы поговорили с ректором Волгоградского государственного технического университета Александром Навроцким.

Александр Валентинович, вузы, прежде всего, занимаются образовательной и научной деятельностью. Но ведь на этом сегодня нельзя ставить точку. Все больше говорят о так называемой третьей миссии университетов. Что это такое?

Александр Навроцкий: Это давно обсуждаемое понятие вновь стало актуальным в последние годы. Очевидно, что ведущие университеты не могут оставаться в стороне от социально-экономического развития своих регионов. Отсюда возникает целый спектр направлений деятельности, которые становятся не менее значимыми, чем успехи в науке и образовании. Университет разворачивается к внешней аудитории и предлагает ей свои ресурсы. Это, конечно, не благотворительность, речь идет о новых совместных проектах, партнерстве, объединении возможностей для постановки и решения крупных взаимовыгодных задач.

Таким образом университет перестает быть просто учебным заведением и становится центром притяжения людей и организаций, которые способны и готовы создавать что-то принципиально новое на базе вуза.

И что значит третья миссия конкретно для ВолгГТУ?

Александр Навроцкий: Мы готовы работать с партнерами из любой сферы. Главное для нас - новые прорывные идеи, которые можно реализовать в нашем регионе. Мы обращаемся ко всем: предпринимателям, представителям органов власти, некоммерческим организациям, в целом к людям с амбициями. Давайте подумаем вместе и попробуем сделать что-то инновационное, нестандартное, необычное, то, что продвинет Волгоградскую область. Мы готовы встречаться и обсуждать проекты и партнерство, готовы сделать возможным успех каждого, кто соприкасается с ВолгГТУ.

Приведу несколько примеров. Во-первых, наши выпускники запускают на базе университета предпринимательские проекты, вовлекая в них студентов. Получается своего рода эстафета поколений в высокотехнологичном бизнесе. Так, недавно наш выпускник Артем Авдеев стал победителем престижного конкурса "Молодой предприниматель России". Артем руководит компанией Stereotech, в команде собраны студенты и сотрудники ВолгГТУ. Уже есть крупные победы: разработан первый в мире 5D-принтер, компания стала резидентом "Сколково". Ежегодные доходы малых инновационных фирм, созданных на базе ВолгГТУ, превышают 100 миллионов рублей.

Второе направление - мы его называем "детский университет" или "Политех 0+". В ВолгГТУ сформирована экосистема, направленная на обучение детей. Есть "Робошкола", наша уникальная программа для школьников. В Лаборатории юных конструкторов ученики с первого класса начинают заниматься разработкой компьютерных игр, созданием роботов и другими увлекательными вещами. В "Точке кипения" проводят огромное количество мастер-классов, открытых лекций и тренингов по самым актуальным вопросам, в том числе рассчитанных на школьников. Ну и, конечно, не могу не упомянуть "ИТ-Лицей". Это образовательная программа по информационным технологиям, разработанная ведущей международной компанией, официальной площадкой которой в Волгоградской области является ВолгГТУ. Кроме того, техуниверситет активно участвует в работе детских технопарков: мы являемся партнерами "Кванториумов" как в Волгограде, так и в Волжском.

От детей переходим к взрослым. Третье направление - профессиональная переподготовка. В силу своей основной специализации мы тесно связаны с промышленностью региона. Ежегодно мы заключаем около 200 договоров с предприятиями и организациями на повышение квалификации их сотрудников. В 2020 году наш университет провел переподготовку 183 работников завода "Красный Октябрь". Причем из-за сложной санитарной обстановки в мире часть программы была успешно реализована с использованием дистанционных образовательных технологий. Были крупные контракты в 2020 году с Волгоградским керамическим заводом и МУП "Метроэлектротранс". На базе нашего волжского филиала создана учебно-производственная площадка "Фабрика процессов" для обучения методам бережливого производства на специальном тренировочном оборудовании. Вообще сейчас в вузе разработано свыше 900 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, причем создание таких программ всегда осуществляется совместно с заказчиком.

Четвертое направление - помощь в технологическом обновлении предприятий. Отличный пример - участие ВолгГТУ в возрождении Волгоградского алюминиевого завода. Наш университет активно занимается ранней профориентацией, пропагандируя среди школьников металлургические профессии. Нами вовлечено 250 учебных заведений среднего и дополнительного образования, в течение учебного года предприятие посещают примерно 250 школьников и студентов. Естественно, ВолгГТУ готовит кадры под запросы предприятия. Сейчас более 20 процентов руководителей и специалистов компании "РУСАЛ Волгоград" являются выпускниками политеха. На базе техуниверситета в партнерстве с Корпоративным центром молодежных инициатив "РУСАЛа" создана образовательная площадка, на которой талантливых студентов привлекают к развитию компании. По сути, это перенос практической части образовательного процесса на площадку промышленного партнера. Кроме того, наш университет проводит популярные молодежные конкурсы "Ты - предприниматель" и Metal Cup. Ну и, конечно, наши ученые обеспечивают научную поддержку производственных задач. Скажем, разработанная нами методика контроля качества готовой продукции позволила увеличить продажи почти на 23 тысячи тонн!

Наконец, пятое направление - участие в благоустройстве городских и сельских территорий. В этом году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали сразу четыре проекта от Волгоградской области. Так вот, среди лучших двое - это архитекторы ВолгГТУ. Речь о проекте парка "Торгун" в Палласовке и проекте благоустройства в городе Петров Вал. В состав команд разработчиков входят как преподаватели нашего вуза, так и восемь студентов. Не могу не упомянуть и проект реконструкции наземной части линии скоростного трамвая, выполненный при активном участии ученых технического университета. В результате его реализации пассажиропоток увеличится с семи до 30 миллионов человек, а среднее время рейса снизится на 22 процента. Это станет импульсом повышения транспортной связанности нашего очень протяженного города.

Вы можете как-то оценить роль ВолгГТУ в развитии Волгоградской области?

Александр Навроцкий: Университеты во всем мире активно участвуют в жизни городов и регионов. Вузы становятся крупными работодателями и производителями инновационной продукции, центрами развития малого предпринимательства и "точками сборки" социальных инициатив. Мировая практика фиксирует величину вклада типичного вуза в региональный ВРП в размере двух-трех процентов. И это считается нормой. Но роль университетов в развитии, на мой взгляд, гораздо шире.

По моему глубокому убеждению, они должны стать организациями, принимающими на себя ответственность за инновации в регионе. Поэтому ВолгГТУ целенаправленно расширяет свои границы и перестает позиционировать себя как сугубо образовательную организацию.

Техуниверситет открыт к сотрудничеству с областными предприятиями и организациями. У нас есть ряд площадок, предназначенных для совместной работы с партнерами. В ближайшем будущем будут созданы центр трансфера технологий, студии студенческого технологического предпринимательства. Мы нацелены на развитие новых сервисов, которые позволят еще более интенсивно включаться в поиск технологических запросов и предложений предприятий региона, осуществлять продвижение перспективных наукоемких разработок. Тем самым мы формируем экосистему инноваций, которая повышает производительность труда и благосостояние жителей региона. В этом и заключается третья миссия ВолгГТУ - быть социально ответственным университетом и открытой площадкой для промышленных и социальных инноваций на благо Волгоградской области и России.

Лицензия №2429 от 07.10.2016 г. 16+

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