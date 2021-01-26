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26.01.2021 20:26
Рубрика: Происшествия

Ростовчанина заподозрили в поджоге машины судьи из мести за приговор

Текст: Наталья Коротченко

Житель Ростовской области подозревается в поджоге автомобиля судьи. Мотивом преступления стал обвинительный приговор по уголовному делу, который ранее судья вынес организатору поджога.

Житель Красноярска пойдет под суд за поджог Lexus из мести

По информации следственного управления СК РФ по Ростовской области, поджог произошел в ночь с 18 на 19 января на одной из автостоянок Каменска-Шахтинского. Следователи совместно с региональным УФСБ установили всех причастных к этому преступлению. Кроме ранее судимого 26-летнего организатора в поджоге подозревают 20-летнего исполнителя и еще троих пособников.

Заведено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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