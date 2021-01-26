Ростовчанина заподозрили в поджоге машины судьи из мести за приговор

Житель Ростовской области подозревается в поджоге автомобиля судьи. Мотивом преступления стал обвинительный приговор по уголовному делу, который ранее судья вынес организатору поджога.

По информации следственного управления СК РФ по Ростовской области, поджог произошел в ночь с 18 на 19 января на одной из автостоянок Каменска-Шахтинского. Следователи совместно с региональным УФСБ установили всех причастных к этому преступлению. Кроме ранее судимого 26-летнего организатора в поджоге подозревают 20-летнего исполнителя и еще троих пособников.

Заведено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога. Устанавливаются все обстоятельства преступления.