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Рубрика: Власть

Миллиарды не зависли

Поставлен рекорд в освоении средств федеральной целевой программы
Текст: Сергей Винник (Симферополь) , Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 14(8365)
В Cевастополе в 2020 году ФЦП развития полуострова исполнена почти на 94 процента: из 14,2 миллиарда рублей освоено 12,9. В Республике Крым - на 97 процентов. Это лучший результат за пятилетку, что стало возможным в том числе благодаря изменениям механизмов реализации программы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что добиться хороших результатов в 2020 году помогли несколько решений, принятых на федеральном уровне. Республика Крым и Севастополь получили право без конкурса выбирать подрядчиков для крупных объектов целевой программы. Также появилась возможность перераспределять деньги между объектами одной группы, не дожидаясь корректировки всей ФЦП. В результате срок внесения изменений сократился с полугода до одного месяца. Кроме того, проекты, подготовленные несколько лет назад, были приведены в соответствие с сегодняшними ценами, чтобы у подрядчиков была возможность достроить объекты. От исполнителей при этом требуют высокой дисциплины.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Переброска средств с одних объектов на другие стала более эффективной, - соглашается заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. - Упростилась конкурсная процедура выбора подрядчиков, что позволило быстро заключать контракты.

Для сравнения: в 2019 году Севастополь выполнил ФЦП на 56 процентов, в 2018-м - на 60. Стройки срывались и откладывались из-за некачественных проектов и проблем с подрядчиками. Но в 2020 году власти провели серьезную работу над ошибками.

За прошлый год построено 19 новых объектов из запланированных 23, рассказал вице-губернатор Севастополя Алексей Парикин. 10 уже введены в эксплуатацию, а остальные сдадут в январе-марте: ведется завершающая работа, подключение к сетям, подготовка документов. Благодаря ФЦП в городе появились второй корпус Инженерной школы, детские сады на Северной стороне и в поселке Орлином, новые котельные и тепловые пункты, выполнена газификация трех сел, завершены 7-й этап строительства трассы "Таврида" и подъездная дорога к аэропорту Бельбек, сдан многострадальный дом для депортированных жителей, заложенный еще в 2007 году. Кроме того, возведен первый объект медицинского кластера на Фиолентовском шоссе, подстанция скорой помощи № 10, которую осталось подключить к коммунальным сетям.

На четырех объектах подрядчики не справились, это подстанция скорой помощи № 2, физкультурно-оздоровительный центр на улице Гавена и две ветлечебницы. По словам Парикина, исполнителям предъявлены претензии, и у них еще есть возможность закончить работу до конца первого квартала, но за просрочку им начислят пеню.

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В 2021 году Севастополь получит по ФЦП 19 миллиардов рублей. Запланировано строительство сразу 80 объектов, 32 из них должны быть готовы к концу года. Основные объекты, к которым приступают подрядчики, - это 8-й этап трассы "Таврида" с двухуровневой развязкой на Ялтинском кольце, больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в составе медкластера, а также канализационные очистные сооружения "Южные". Для очистных сооружений решено предусмотреть вторую очередь и построить резервуары с технической водой, которую можно будет использовать для полива.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил подчиненным пристально следить за выполнением работ и не церемониться с теми, кто срывает сроки. В таких случаях контракты будут расторгать и искать новых подрядчиков.

- В 2020 году мы впервые выполнили работы на 13 миллиардов рублей, в 2021 году объем работ и сумма вложений вырастут еще на треть, - сказал Развожаев. - Надо приложить максимум усилий, чтобы темпы строительства соблюдались. К декабрю основные объекты текущего года должны быть готовы.

В Республике Крым кассовое исполнение плановых показателей ФЦП также достигло рекордной планки с момента возвращения полуострова в состав РФ: освоено 63,6 миллиарда рублей (97 процентов). Но с учетом экономии бюджетных средств, около полутора миллиардов рублей, фактические траты составили 99,3 процента.

Всего в республике строились 280 объектов. Из 69 из них, намеченных к вводу в эксплуатацию в 2020 году, сдали 59.

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- Остальные 10 объектов полностью закончены, но не сданы, идет оформление документов, - пояснил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

Это четыре автомобильные дороги, феодосийский гидроузел и несколько капитально отремонтированных глубоководных выпусков канализационных очистных сооружений. Все они будут сданы в эксплуатацию до 1 апреля нынешнего года.

- В 2020 году на ФЦП было выделено 65,5 миллиарда рублей. По результатам работы на введенных в 2020 году объектах экономия составила 1,5 миллиарда, - сообщил Кабанов. - Освоено 63,6 миллиарда.

Почти 600 объектов строилось в минувшем году на полуострове в рамках республиканской адресной инвестиционной программы и программы капремонта. Из них 380 завершено, что стало самым лучшим показателем последних лет. Однако без срывов тоже не обошлось. Три министра - здравоохранения, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства были уволены как несоответствующие требованиям к занимаемой должности. А три мэра - Симферополя, Евпатории и Керчи получили выговор от главы Крыма. Получат взыскания и 46 глав сельских поселений региона по итогам выполнения программы развития территорий в 2020 году. Всем остальным руководителям местных органов власти по итогам работы в прошлом году глава республики объявил благодарность.

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