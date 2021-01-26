В Крыму предупредили о резком похолодании и снеге

В связи с прохождением холодного фронтального раздела 28, 29, 30 января в Крыму ожидается мокрый снег, сильные осадки, на дорогах гололедица.

По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха в эти дни понизится на 8-10 градусов, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, 28 и 29 января - до 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем 28 января - ноль - плюс два градуса. А 29 и 30 января ночью она будет опускаться до минус шести.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют населению отказаться от прогулок по горно-лесной местности, от выхода в море, водителям по возможности не пользоваться личным транспортом, не парковать автотранспорт вблизи деревьев.

23-24 января в Симферополе температура воздуха днем доходила до 14 градусов тепла. А накануне 25 января средняя суточная температура здесь составила плюс 11,2 градуса, что на 12,1 градуса выше средней многолетней.