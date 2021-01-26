В Сочи за время эпидемии коронавируса цены на квартиры и дома выросли на 30 процентов и более, а на земельные участки - более чем на 100. Причем спрос на местную недвижимость увеличился примерно в полтора раза. Об этом "РГ" сообщила президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева.

Сейчас нет такой активности, как в ноябре и декабре. Февраль покажет, что будет дальше. Фото: Владимир Аносов/РГ

- Если, например, раньше мы могли купить земельные участки от 200 тысяч рублей за сотку, то сейчас они стоят уже от 600 тысяч. Причем участки в основном востребованы без домов, - говорит она.

Подорожание недвижимости началось в мае 2020-го, а к июлю уже наблюдалась высокая активность на рынке. Активизировались покупатели практически во всех регионах России, но в основном заявки поступали из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Перми и Красноярска. Многие рассматривали покупку недвижимости в Сочи как выгодное вложение денег, а кто-то, познакомившись с олимпийской столицей в отпуске или на самоизоляции, рассчитывал на возможный переезд.

- Такая ситуация в городе-курорте сложилась впервые, - объяснила эксперт. - Даже после Олимпиады-2014 к недвижимости Сочи покупатели проявляли меньше интереса. Это связано, безусловно, и с самоизоляцией, и с изменениями налогового законодательства, проявившимися в повышенном контроле за доходами населения. Таким образом, те, у кого остались неподтвержденные финансы, пытались их выгодно вложить.

По мнению сочинского риелтора Дарьи Петрухиной, в целом цены на квартиры в декабре 2020 года выросли до уровня, который ожидали только к сентябрю 2021-го, в среднем примерно на 35 процентов. Если говорить о частных домах, то неликвидное жилье не дорожало, а ликвидное повысилось в цене многократно. Например, один из домов в селе Веселом Адлерского района еще прошлой весной оценивался в семь миллионов рублей, а в конце года хозяева запросили за него уже 15 миллионов. Скорее всего, за такую цену они его не продадут, но тем не менее ее обозначили.

Уже летом и осенью прошлого года дома в Красной Поляне продавались за 26 миллионов рублей

- Летний ажиотаж на аренду жилья в Сочи всколыхнул продажи, - отметила риелтор. - Люди покупали квартиры под сдачу. При этом на стоимость новостроек повлияла не только льготная ипотека, но и эскроу-счета. У застройщиков еще в конце лета не было денег на счетах, поэтому они могли и опустить цены, а потом делать это стало невыгодно. А на вторичке нечего предложить: в этом секторе буквально вымели все интересные квартиры. Сейчас же часть предложений просто ушла с рынка.

По словам Юлии Усачевой, снижение стоимости недвижимости в Сочи не прогнозируется. Как правило, в январе на рынке жилья наблюдается временное затишье.

- Сейчас нет такой активности, как в ноябре и декабре, - объяснила она. - Февраль покажет, что будет дальше. Кроме того, наступила настоящая зима, открылся сезон для горнолыжников и сноубордистов, сюда приедут новые туристы, а они потенциальные покупатели недвижимости. Тем более что популярные снежные склоны Германии, Швейцарии, Франции и Андорры сейчас закрыты.

Как считает Дарья Петрухина, в этом году взрывного роста не будет: в среднем на рынке жилья можно ожидать повышения цен примерно на 10 процентов из-за инфляции.

- Новые большие стройки пока не предвидятся: свободной земли в Сочи нет, поэтому нет и предложений на рынке, а значит, и дешеветь квадратным метрам не с чего, - заявила она.

Что касается недвижимости в сочинском поселке Красная Поляна, то там сейчас не ведется строительство новых объектов. По информации президента Гильдии риелторов Сочи, самая дешевая квартира на вторичном рынке, которую еще предстоит обновить, обойдется минимум в восемь миллионов рублей: квадратный метр стоит от 160 тысяч рублей, однако и площадь жилья немаленькая, примерно от 50 квадратных метров.

А вот дома здесь оцениваются значительно выше, от 35 миллионов рублей. Для сравнения: певица Монеточка, проживающая в Москве, в одном из своих интервью сообщила, что в преддверии прошлого года купила дом в Красной Поляне за 18 миллионов. Уже летом и осенью 2020-го на сайтах недвижимости продавались дома в Красной Поляне за 20 и 26 миллионов рублей.

- В октябре 2020-го в Красной Поляне квартира на вторичном рынке площадью 30 квадратных метров без ремонта стоила восемь миллионов рублей, - сказала Дарья Петрухина. - Еще перед пандемией, в начале марта прошлого года, я продала две квартиры по 47 - 49 квадратных метров в микрорайоне "Голубые дали" Адлерского района и на улице Лысая Гора в микрорайоне "Светлана" Хостинского района за 4,7 - 4,8 миллиона рублей. Сейчас дешевле 5,5 - 5,8 миллиона такие квартиры не найти.

Конечно, стоит учитывать состояние объектов, однако ясно одно: цены растут. И на фоне новостей о запрете строительства многоквартирных жилых домов в Сочи без комплексного развития прилегающей территории есть все основания предположить, что тенденция продолжится.