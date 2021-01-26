Видео: В Ялте мощное замыкание на подстанции озарило ночное небо

Жители Ялты минувшей ночью были перепуганы масштабной "светомузыкой" в поселке Массандра, которуе часть горожан приняли за грозу, а другие - за мощный взрыв. Пользователи соцсетей тиражируют эффектное видео, на котором видны несколько локальных всполохов, а в финале мощные вспышки.

После этого в одних домах свет появился сразу же, а в других лишь через 30-40 минут. Как объяснила глава администрации Ялты Янина Павленко, никакого ЧП с серьезными последствиями и пострадавшими в городе не произошло.

- Возгораний нет, взрывов нет, - написала Павленко на своей странице в Facebook. - Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях произошло из-за непогоды. Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены к резервной линии. Устранение аварии продолжается со вчерашнего дня. В течение одного-двух часов порыв будет устранен полностью.

Как уточняется на сайте "Крымэнерго", с 22.02 до 22.55 была обесточена 110-киловольтная линия Гурзуф - Массандра. Из-за обрыва провода в 200 метрах от массандровской подстанции без электроснабжения остались 27875 тысячи абонентов.

"Крымтеплокоммунэнерго" и "Ялтинские тепловые сети" после аварийного отключения электроэнергии с ночи производят перезапуск котельных. Осталось подключить еще две котельные.

Накануне крымское МЧС распространило штормовое предупреждение, уведомляя крымчан о сильных ливнях в горах и на южном берегу Крыма, а также о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.